“El holandés venía como un loco. Hice bum, bum, me escondí y que me busquen”

"El holandés llegó, venía como un loco" conduciendo por la carretera. "Pero yo cogí la escopeta. Hice bum, bum... me escondí y que me busquen". Juan Carlos Rodríguez no suele hilar muchas palabras seguidas. No es fácil, ni para los íntimos, escucharle pronunciar una frase completa. Pero el 8 de octubre de 2014, casi cuatro meses después de hallarse el coche y los huesos de Martin Verfondern y abrirse la investigación por su asesinato, según la Guardia Civil el ahora principal acusado de darle muerte, un hombre de 51 años con discapacidad diagnosticada del 67%, entró en un extraño estado de locuacidad en compañía de los agentes. Era como si el secreto guardado durante casi cinco años, desde la desaparición del vecino con el que su familia se disputaba el monte comunal, ardiera dentro de él y al fin entrase en erupción.

Los guardias habían subido al pueblo vestidos de paisano para tratar de conocer mejor las rutas de montaña por las que los autores del crimen podrían conducir sus restos desde Santoalla do Monte (Petín, Ourense) a un solitario paraje a más de 18 kilómetros (As Touzas da Azoreira, A Veiga, Ourense). Y por sorpresa el hermano menor de la familia Rodríguez, al que en vida Verfondern llegó a señalar como su posible verdugo pero sobre el que la Guardia Civil no había puesto el foco, se prestó a hacerles de guía por las montañas y en el todoterreno de los investigadores "se relajó". Hasta tal punto que con sus palabras el caso del holandés que el 19 de enero de 2010 se esfumó y jamás volvió a su aldea de Santoalla dio un vuelco definitivo.

Juan Carlos Rodríguez, que se enfrenta esta semana ante un jurado popular en la Audiencia de Ourense a una pena de hasta 17 años de prisión, se metió precipitadamente dentro de su casa cuando vio llegar a los dos guardias civiles de paisano. Era su costumbre protegerse e ir a avisar a sus ancianos padres, con los que vivía desde que nació en aquella aldea en ruinas, aislada del mundo. "Salió Jovita, la madre; y salió Manuel el Gafas, el padre", han recordado hoy en la segunda sesión del juicio aquellos dos agentes. Ellos querían estudiar la zona. Así que la madre lo animó: "Vete con ellos". "No, yo no voy", se resistió. Hasta que acabó obedeciendo: "Pues salgo con la escopeta", dijo. Era la que la familia solía tener colgada "en la cocina, junto al quicio de la puerta". Carlos sostenía el arma con las manos apuntando al aire, y los guardias, para que se relajase, le comentaron "qué escopeta más bonita". "¿Os gusta?", respondió, y se la ofreció presumiendo: "Yo con la automática no fallo".

Anduvieron unos 200 metros hasta el coche de los guardias y ahí empezó la reveladora ruta de montaña. Carlos, el acusado que según insiste su abogada tiene la mente de un niño de siete años y es tímido e incapaz de formular una frase, se jactó en aquel trayecto de que al holandés a poco más "no lo encuentran". "Porque lo escondimos", dicen que dijo los agentes. Y les indicó, además, que estaban en un error. Porque para ocultar el cadáver en As Touzas da Azoreira no habían elegido la ruta más fácil que parte directamente de Santoalla, sino que lo habían llevado "por abajo". Es decir, otra pista mucho más olvidada y desierta, desconocida para la investigación, donde resultó que el otro hermano acusado, Julio Rodríguez (para el que el fiscal pide 18 años si se prueba que no solo encubrió, sino que participó en la matanza), tenía un almacén y maquinaria agrícola. En aquel paseo también habló del fuego que le habían prendido a los restos, y aunque dijo no saber dónde estaba el cuerpo en otro momento de la charla comentó que estaban "del otro lado". El paraje en el que de forma fortuita se encontraron los restos de Verfondern está sesgado por un cortafuegos. En junio de 2014, a la derecha apareció su coche calcinado y a la izquierda de la franja los huesos carbonizados y una fogata con discos duros, un ordenador y ropa de la víctima.

Tanto se había confiado Carlos que acabó relatando a los guardias civiles que escondía "500 cartuchos metidos en una bolsa en el monte". Y después de explicarles que "el holandés quería meterse" con su familia "por los pinos", es decir, reivindicar sus derechos en el monte comunal que hasta ese momento solo gobernaban y disfrutaban los Rodríguez, acabó jactándose de que el problema lo había zanjado de "un tiro solo". Aunque después añadió: "Cogí la escopeta. Hice bum, bum. Me escondí y que me busquen".

"No nos planteamos que fuese mentira lo que nos contó", ha reconocido hoy uno de los dos guardias civiles. "Le hicimos muchas preguntas" para darle sentido a lo que Carlos revelaba. "Y no se expresaba muy bien pero razonaba perfectamente". Una semana después, el 14 de octubre, los investigadores volvieron a subir a Santoalla pero Carlos ya no salió de casa. Su madre les dijo: "No quiere ir ya con ustedes, está cansado y esta tarde tiene que ayudar a su hermano Julio".

Los agentes admiten su error al no haber sospechado del hermano discapacitado. "Hasta ahí creíamos que no salía de la aldea, que no se separaba de sus padres. No lo creíamos capaz de construir un crimen y premeditar la muerte de su vecino". Aquel día, tras su inesperada revelación, Carlos Rodríguez creyó poder pactar con los investigadores: "No se lo digáis a nadie. Que quede secreto".

Cuando ya en diciembre de 2014 lo llamaron a testificar al cuartel, Carlos ya no ofreció un relato tan exhaustivo de aquella jornada negra en Santoalla. Menos expresivo, asumió la autoría del disparo y justificó la muerte, nuevamente, en que Verfondern venía de Petín "como un tolo", un loco, por la angosta y peligrosa carretera. Entró como testigo y en un momento dado "pararon su declaración" para leerle sus derechos. El vecino al que el holandés ecologista había grabado un día de lluvia diciendo "estás ya gordo para matarte", pasó de no sospechoso a arrestado y desde entonces cumple prisión provisional en la cárcel ourensana de Pereiro de Aguiar.