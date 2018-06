Un laboratorio escénico

Uno sale de la sala Joan Brossa de La Seca de ver Othello, la versión de Les Antonietes del clásico de Shakespeare, con ganas de escupir al despreciable Yago, sintiendo ternura infinita hacia la inocente Desdémona y desprecio hacia el violento y manipulado Othello. De la sala Palau i Fabra, dos pisos más arriba, uno sale dándole vueltas a esa zona oscura que nos plasma Ausencias, una deliciosa composición de varios cuentos de Cristina Fernández Cubas. Son sensaciones muy comunes en La Seca: “Somos un espacio sociabilizador de intergéneros escénicos”, define Ferran Madico, que cumple su segunda temporada como director artístico del teatro. En otras palabras, una sala (tres, para ser exactos) en la que se mezclan todos los lenguajes possibles: danza, circo, texto, música, magia, poesía... todo sin fonteras definidas.

La carta de presentación antes del Grec, donde podremos ver el espectáculo de circo Flou Papagayo, resume el espíritu de Brossa: “Acogemos esas creaciones que no tienen cabida en el circuito oficial, que son vanguardia, transgresión, riesgo”. Por aquí ha pasado Prat i Coll, después de triunfar en la Sala Gran del TNC, con Requiem for Evita, una misa que idolatra a Eva Perón; o el acreditado Marc Rosich con su intergénero A mí no me escribió Tennessee Williams, con 'una extraordinaria' Roberto G. Alonso; Els Pirates han estrenado aquí su Somni d'una nit d'estiu (volverá la temporada que viene); Andreu Gomila se ha partido el alma y el cuerpo en Acorar y se ha desnudado en Peccatum; Marta Carrasco ha bailado con rabia su Perra de nadie...

La asunción riesgo se traduce en una mezcla de lenguajes creativos que no son más que “una muestra de fidelidad al universo Brossa”, en palabras del director artístico. Y entre estos lenguajes, las nuevas tecnologías ocupan un espacio importante. “Si Joan Brossa viviera, trabajaría con tablets, con micros, con proyecciones”, dice Madico, para justificar la apuesta del teatro por la nueva creación. “Son parte importante de todo lo que envuelve la realidad”, sostiene. Las “artes parateatrales” que desarrollaba Joan Brossa tienen un hueco en esta fábrica de creación, auténtico polo de atracción cultural en el Born de Barcelona desde 2011.

El cartel del mes de junio es el mejor ejemplo de esta manera de entender el teatro. Al estreno del Othello de una compañía que ha paseado a Chéjov, Ibsen, Shakespeare, Tennessee Williams por teatros catalanes como si fueran autores de casa, se suma Ausencias, otro formato, otro concepto, otra atmósfera pero el mismo riesgo por hacer teatro.

Deliciosas ausencias

Ausencias (hasta el 24 de junio) deshilacha textos de Fernández Cubas para tejer una sola historia, preñada de personajes, de referencias y de ambientes de diferentes cuentos de la escritora: Mi hermana Elba, Lúnula y Violeta, En el emisferio sur, Helicón o Ausencia respiran casi al unísono en esta delicada creación de Daniela Feixes y Jordi Oriol, interpretada por Anna Güell y Muguet Franc. “Es Lynch puro y duro”, comenta Ferran Madico. “Nos plasma esa zona oscura en la que no sabemos en qué lado de la frontera estamos. Absolutamente es un lenguaje nuevo. Una demostración del motor y futuro de las artes escénicas que buscamos en La Seca”.