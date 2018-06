Lluvia de críticas de la oposición a la falta de imparcialidad a TV3

Parcialidad, instrumentalización de informativos y programas, tratamiento del terrorismo, acaparamiento de opiniones favorables a la independencia… Las críticas de fondo y forma de la oposición en el Parlament catalán, especialmente de Ciudadanos, PSC y el PP, a los máximos responsables de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y a Vicent Sanchis, director de TV3, ocuparon buena parte de la primera comisión de control de la CCMA que no se reunía desde el pasado mes de septiembre. Unos meses marcados por el procés, el referéndum del 1 de octubre, las elecciones y las consecuencias judiciales con el ingreso en prisión de buena parte del exgobierno catalán y la huida de otros. Y una comisión en la que Brauli Duart, presidente en funciones de la CCMA, ha avanzado que está asegurada una partida de 20,4 millones de euros del todavía in pectore gobierno catalán para enjugar el déficit de 39, 4 millones que en este momento tienen los medios públicos catalanes. Será, confía, un balón de oxígeno para aligerar una situación que reconoció como “crítica”.

“No puede decir que son plurales porque son líderes de audiencia. No tiene nada que ver la pluralidad con ser líderes. Faltan a la verdad con los minutos que se dedican al bloque independentista y al unionista porque no suman el tiempo que dedican a Òmnium o a la ANC. Está claro que nosotros vemos otra televisión, no la que describen. Hace tiempo que pedimos que se mida el tiempo de los opinadores. Y no me digan que no es extraño que ningún conductor de un programa de TV3 piense de forma diferente, todos son del mismo lado”, ha recriminado David Pérez, diputado socialista, a la argumentación que reiteraban en sus respuestas tanto Duart como Sanchis. “No hemos recibido requisitorias de los órganos de control, salvo las de la junta electoral en el periodo de la campaña. Los informes del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) avalan la imparcialidad. Tampoco tenemos quejas de los profesionales, como sí tienen en otras cadenas públicas, por cierto”, contestaba Sanchis. Desde las filas de Ciudadanos, el diputado Fernando de Páramo decía que el director de TV3 había pasado de ser el “director reprobado al director descontrolado”. A ese “descontrol” se achaca, según ese diputado, que TV3 haga “realities con Carles Puigdemont como el discurso de final de año o la pantalla partida con Quim Torra y Carles Puigdemont el día de la toma de posesión del nuevo president”. Con todo, no ha sido una sesión en tono bronco o desagradable, probablemente porque “ya teníamos ganas de vernos otra vez”, como reconocían diputados de prácticamente todas las formaciones.

Sí hubo preguntas directas: “Jaume Alonso Cuevillas –abogado de Carles Puigdemont- ha participado en 21 programas, incluso alguno de humor. Cobra?”, ha interrogado Pérez. Duart aclaró, después de consultarlo, que Cuevillas no cobra ni un euro. ¿A usted le parece normal hacer una conexión en directo en Suiza por una manifestación independentista a la que fueron 50 personas? ¿Cuaáto ha costado el procés?” ha planteado Nacho Martín, de Ciudados. “No le puedo decir lo que ha costado el procés a la televisión. Y puedo admitir que a veces se cometen equivocaciones en algunas valoraciones informativas. Sí le puedo informar de que se han hecho 2.700 informaciones de ámbito internacional y que 300 de ellas eran sobre los políticos que están fuera”, ha contestado Sanchis. Lo que sí reconoció el director de TV3 es la “preocupación por los cometarios a veces completamente descontrolados de algunos colaboradores y ya hemos hablado de ello con las productoras de los programas”.

A propósito del pluralismo, la diputada Jéssica Albiach, de Catalunya en Comú Podem, le recriminó el tratamiento informativo hacia la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en los actos informativos con otras personalidades políticas. Se refería a una entrevista de Colau con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, “en el que se omitió la presencia de la alcaldesa. TV3 no puede ser la televisión del 47% del país”. “No tenemos quejas de ella ni de su equipo”, ha replicado Sanchis.

El tratamiento informativo del terrorismo también fue criticado, a propósito de un Preguntes freqüents en el que apareció el exetarra Josean Fernández o Arnaldo Otegi: “Me da vergüenza que desde TV3 se intente blanquear el terrorismo o que Otegui venga a Cataluña a reírse de que Ciudadanos ganara las elecciones y que nadie le dijera nada en el plató”, le espetó Páramo, diputado de la formación naranja.

Situación "compleja y delicada"

La situación económica de los medios de la CCMA ha ocupado buena parte de la comisión. A preguntas de los diputados, Duart se ha mostrado convencido de que en uno de los primeros consejos del nuevo Gobierno catalán se apruebe una aportación extraordinaria de 20,4 millones de euros para hacer frente al nuevo cambio de la normativa del IVA del Ministerio de Hacienda. Duart ha admitido que la situación de la corporación es "extremadamente compleja y delicada" por el descenso de los ingresos por publicidad y de la aportación de la Generalitat y los gastos sobrevenidos por los cambios de criterio del IVA. Y ha detallado que, con el presupuesto prorrogado de 2017 de 303 millones de euros, la CCMA en la práctica contará con 39,4 millones menos: 20,4 por la nueva modificación del IVA de noviembre; 12 por el descenso de la publicidad prevista y siete para hacer frente al déficit generado en 2017, que por ley se debe compensar en el primer trimestre.

Ese déficit es el que, según Sanchis, ha afectado a todos los ámbitos y ha provocado que no se hayan producido programas nuevos de El foraster o espacios que no tienen presupuesto asignado para septiembre, a la espera de la llegada de esta aportación extraordinaria.