Billete a Silicon Valley para jóvenes estudiantes emprendedores

Miriam Lidueña y sus tres compañeras de 2º de Bachillerato del Instituto Salesians Sant Àngel de Barcelona han desarrollado la aplicación móvil Take This Way, que sustituye las tarjetas de transporte público y permite validar el billete desde la pantalla del smartphone. “Se ahorrarían 7,5 toneladas de papel, que equivale a 112 árboles”, explica Lidueña entusiasmada. Su equipo es uno de los nueve ganadores de los Premios EduCaixa de emprendimiento, que se han presentado este jueves en el CosmoCaixa de Barcelona. Desde hace cinco años, la Obra Social “la Caixa” brinda a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos la posibilidad de conocer, en Silicon Valley, las empresas punteras en tecnología y la participación, en Dublín, de un destacado congreso sobre emprendimiento.

Los 1.232 equipos de alumnos de toda España que este año presentaron sus proyectos demuestran que existe una demanda importante en el sistema educativo español para adquirir estos conocimientos. Los profesores, “y a veces también los alumnos”, observa el director del área educativa de Fundación de la entidad, Javier Bertolín, piden cambios de estrategia en las aulas: “La capacidad de emprendería da muchas habilidades a los chicos, pasando de un modelo cognitivo, de memoria, a hacer las cosas”.

Los premios EduCaixa seleccionaron a los 35 mejores equipos que, durante la segunda semana de mayo, evolucionaron y perfeccionaron sus proyectos, rodeados de expertos de diferentes ámbitos profesionales. “He aprendido a tener mucha paciencia, porque muchas veces no todo sale como una quiere”, reflexiona Carolina del Corral, de 18 años, otra de las cuatro responsables de Take This Way, que en un mes participará en el congreso YouthStart European Entrepreneurship Award 2018 en Irlanda.

Junto a estas alumnas de Bachillerato, viajarán también dos alumnos del Centro La Salle Bilbao Ikastetxe, que han creado FeelingCells, un dispositivo que permite suministrar energía eléctrica mediante la transformación de energía con el contraste de temperaturas. Entre el resto de ganadores se encuentra It’s not just sound (No es solo sonido) que, de la mano de cuatro alumnas de 4º ESO de Gipúzkoa, trata de convertir la contaminación acústica en energía eléctrica. Este equipo, y tres más, viajarán a San Francisco (EE UU) y conocerán de primera mano en Silicon Valley como trabajan y se organizan compañías como Google o Intel.

Los nueve equipos ganadores han presentado este jueves, mediante exposiciones de 50 minutos, sus proyectos delante de representantes de Fundación Everis, Eurest, SegurCaixa, Adeslas, DXC Techonology y KPMG (los patrocinadores de los premios) para convencerles por qué merece la pena invertir en su proyecto. Estos directivos han propuesto a los equipos nuevos desafíos a los alumnos que deberán afrontar en septiembre.

Herramienta de motivación

Desde la Obra Social "la Caixa", Javier Bertolín, explica que muchos alumnos que normalmente no rinden en los estudios encuentran la motivación académica en el programa EduCaixa. "No siempre son los alumnos más brillantes", señala Bertolín, que mantiene que "no todos los alumnos estan preparados para aprender de la misma forma". El año pasado, este programa, abierto y a disposición de los profesores de cualquier tipo de centro en la página www.educaixa.com llegó a 2,4 millones de alumnos de 8.385 escuelas de toda España