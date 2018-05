Pompeu Fabra, en ‘pocs mots’

Ester Franquesa había alertado sobre la posible desaparición de la gran muestra cuando la presentación del Any Fabra el pasado 19 de enero. Ya entonces habló de un presupuesto que “debía ser de 412.000 euros, pero el realista podría rondar los 240.000”, lo que llevaba implícita la suspensión de la muestra. La cifra, hasta marzo, es de 270.000 euros “porque la partida es móvil: si nos encaja financieramente una actividad, la incorporamos”, dice la directora general de Política Lingüística. Consciente de la “carga simbólica” que tendría una gran exposición sobre Fabra, no la descarta aún del todo, “pero vista la evolución política de las cosas, no creo que lleguemos".