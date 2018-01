La incertidumbre sociopolítica lastra el ‘Any Pompeu Fabra’

Logotipo oficial del Any Pompeu Fabra.

Desde los palacios de la publicación, por el Institut d’Estudis Catalans, del último volumen de su obra completa en papel o el libre acceso, desde el 5 de marzo, de más de 10.000 páginas de su trabajo en un portal web específico hasta las cabañas de una novela gráfica, itinerarios a pie por Barcelona, Bilbao (donde impartió química) y Prada de Conflent (donde murió), dictados en línea sobre su figura en cinco niveles gramaticales o una obra de marionetas. Entre ese amplio abanico de actos, que abarcará al menos un centenar, se moverá el Any Pompeu Fabra que promueve la Generalitat. Pero el que debería ser uno de los acontecimientos más importantes impulsados por el Govern en los últimos años para conmemorar los 150 años del nacimiento y el siglo de la Gramàtica catalana de quien fuera arquitecto e ingeniero a la vez de la construcción moderna de esa lengua se mueve entre incertezas por la situación sociopolítica. Hasta el extremo de que su presupuesto, que debería ser de unos 412.000 euros, podría quedarse a casi la mitad (unos 240.000) y conllevar que se suspenda la gran exposición prevista.

“En realidad, el presupuesto debería ser de 412.000 euros; el realista, ronda los 240.000 y lo que, en verdad, se destinará este año, de momento, es de 176.000 porque ya el 2017 invertimos 63.000; en todos los casos, no todo debería salir de Cultura: según cómo, no haríamos la gran exposición central, para la que buscamos el apoyo de otras instituciones, como las diputaciones”, fijó la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, quien, a falta de conseller de Cultura ni alto cargo alguno de Presidència (los dos departamentos que impulsen la iniciativa), presentó el programa.

En consonancia con las circunstancias, Jordi Ginebra, comisario del Any Pompeu Fabra, dio un barniz notablemente político a la lectura de lo que representa hoy el gran lingüista. “Encarna el trabajo técnicamente bien hecho, la dignidad de la lengua, la codificación de la misma con la suficiente habilidad para que fuera lengua de uso, la reivindicación lingüística a partir de una gramática competente que iba ligada a un proyecto político e ideológico y la perseverancia en el trabajo en situaciones adversas: fue destituido tres veces de su cátedra, acabó en el exilio en condiciones muy duras y hasta fue encarcelado”, recordó en referencia a la detención, en octubre de 1934, de quien Josep Pla calificó como “el catalán más importante del siglo XX”. El catedrático de Filología Catalana de la Universitat Rovira i Virgili remachó su mensaje asegurando que Fabra demostró que “la excelencia técnica no tiene por qué separarse de la cuestión ideológica”, que trabajó para hacer del catalán “una lengua hegemónica de un país” y remachó: “hay que trabajar duro tanto en los momentos buenos como en los malos”. Y citó la conocida frase del Mestre, de la que se acaban de hacer unas postales promocionales: “Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança”.

Xavier Albertí, director del Teatre Nacional de Catalunya, será el director artístico del acto inaugural del Any Pompeu Fabra, el 21 de febrero, al día siguiente de los 150 años de su nacimiento. Será en el teatro Zorrilla de Badalona, donde Fabra vivió 27 años. Amén de la ahora en el aire exposición central en Barcelona, habrá otra más modesta que, a partir de marzo, viajará por Cataluña y fuera de ella, con el apoyo del Institut Ramon Llull.

Una treintena de conferencias “de ponentes de renombre” encabezados por el propio Ginebra y “actividades académicas y simposios” (ambas sin especificar), iniciativas para incidir en las aulas, entre ellas las de población adulta, que aprende catalán en los centros del Consorci per a la Normalització Lingüística, un curso en línea abierto elaborado por la Cátedra Pompeu Fabra y un módulo específico de la UOC dedicado a la tarea de codificación fabriana de la lengua serán algunas de las actividades más destacas.

A nivel más popular, habrá una producción de marionetas (Mestre Fabra, caçador de paraules, de la compañía Peus Grossos) y un monólogo dramatizado a partir de mayo. Por su parte, Rafael Dalmau Editors publicará la novela gráfica Pompeu Fabra, l’aventura de la llengua, de Oriol Garcia y Gemma Pauné, mientras se reeditará la Petita història de Pompeu Fabra ilustrada por Pilarín Bayés, o se confeccionará un mapa que, en la web, geolocalizará los espacios públicos e infraestructuras dedicadas a Fabra en toda Cataluña. “Queremos invitar a participar a los 947 municipios y a las principales instituciones de territorios de habla catalana”, aseguró Franquesa, si bien no se especificaron muchas instituciones de fuera de la comunidad autónoma. En cualquier caso, la voluntad es la de abrirse al máximo, como el libro del que brotan letras y que sirve de logotipo del Any Pompeu Fabra, del estudio de diseño Azcunce/Ventura: sencillo, rico, perdurable y generoso. Como la obra del propio Mestre.