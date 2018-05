“Toallas” amarillas por cruces

Unas 200 personas, convocadas por los comités de defensa de la república, han mantenido esta mañana el acto reivindicativo en defensa de la libertad de los políticos en prisión que había prohibido el alcalde de Mataró al coincidir con la prueba de la Triatlón. Los ciudadanos independentistas han sustituido las polémicas cruces que se plantaron en la vecina población de Canet por trozos de toallas amarillas que han colocado en las dunas forma de cruz. "No estamos haciendo nada ilegal. Es un acto imaginativo. Tenemos nuestros derechos", ha afirmado Ana, micro en mano, una de las portavoces. La protesta simbólica, que ha empezado a las 8.00 de la mañana, se ha desarrollado sin incidentes salvo uno que ha sucedido a las 9.30 de la mañana cuando un hombre, con una camiseta blanca, con un escudo de España, ha intentado desbaratar el acto.

"¡Cámaras, cámaras!", ha dicho una de las activistas, llamando a los periodistas, cuando ha visto como un hombre iba directo hacia las dunas. Los activistas, que hasta entonces estaban sentados en la arena tomando el escaso sol, se han lanzado a rodearlo para evitar que arrancara y pisara las toallas. Poco a poco le han ido desplazando entre gritos de "somos gente pacífica. ¡"Os están engañando! ¡Estáis pisoteando el Estatut", ha exclamado el hombre que, tras un par de minutos de forcejeo, ha sido obligado por una pareja de mossos y un guardia urbano a abandonar la zona. "Venga Camacho, ya está", le han dicho los policías cuando le conducían al paseo. "¡Ojalá volviera Franco! ¡Yo no voy a ir a Estremera como Forcadell!", ha gritado en alusión a la expresidente del Parlament.

La protesta se mantendrá hasta las 14.00 horas con diferentes actividades que propondrán los organizadores a lo largo de la mañana. La triatlón, mientras, se celebra sin incidentes con una meta de salida a unos 300 metros de donde están los concentrados. Los atletas corren por el paseo, paralelo a la línea de mar, sin ningún impedimento. Un edil de la CUP y otra de Volem Mataró, han censurado que el alcalde socialista haya intentado prohibir el acto y lo han atribuido a razones electoralistas. "Lo que ha hecho es ridículo", han dicho preguntándose si también prohibirá la manifestación de de ultraderecha convocada para este sábado.

Con una cinta amarilla en la cabeza y tras acabar de plantar sus toallas, Eulàlia, de 68 años, defendía su derecho a reivindicar "los derechos de todos". "No nos han dejado plantar las cruces y nos hemos ido rompiendo la cabeza hasta dar con esta solución", ha señalado. "El alcalde no lo es de todos". Poco después, junto al paseo, una mujer que paseaba susurró: "Que viva España". Casi solo lo oyó ella. Un camarero de una terraza lo resumió así: "Hoy triatlón, independentismo. Hoy no nos falta de nada".