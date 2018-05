Colau defiende a Iglesias pero asegura que no se compraría un chalé

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este jueves que “no” se compraría una casa como la que acaban de adquirir los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, pero ha considerado que deben continuar en el cargo. La cuestión, ha lamentado, “se ha sobredimensionado” y se ha hecho “escarnio”. “Pero votaría que continuaran, porque es una decisión personal”, ha afirmado sobre la consulta entre la militancia que ha organizado el partido para decidir si la pareja debe continuar liderando la formación morada.

Colau ha intervenido en un desayuno informativo en Barcelona y en el turno de palabras le han preguntado si se compraría un chalé de 600.000 euros y qué votaría en la consulta interna del partido. Primero ha recordado que vive de alquiler y que “ni me la he comprado ni me la compraría”.

Dicho esto, ha precisado: “Creo que la cuestión se ha sobredimensionado, hay casos gravísimos de corrupción y ojalá los partidos tuvieran como prácticas habituales hacer consultas cuando hay un caso”. “Podemos hace consultas constantemente”, ha celebrado, para matizar: “Aunque esta consulta me parece excesiva, pero votaría que sí continuaran porque es una decisión personal y una cosa es el debate y otra es hacer escarnio”.

La alcaldesa también ha sido preguntada por otra cuestión de actualidad política, la posibilidad de que el PP y el PSC de Badalona se alíen para echar a la alcaldesa Dolors Sabaté, que hace dos semanas vinculó la aprobación del presupuesto a una cuestión de confianza. "Las fuerzas progresistas tienen que hacer un esfuerzo cuando lo que está en juego es que pueda ser alcalde una persona como Xavier García Albiol, una persona que se ha mostrado racista y xenófoba", ha dicho. Y ha advertido: "Cualquier fuerza progresista no puede ser cómplice de la actitud que representa Albiol".

"Las elecciones deben ir de Barcelona"

Colau ha intervenido en el Fórum Europa tres años después de ganar la alcaldía de Barcelona y a 12 de meses de las próximas elecciones municipales. La alcaldesa ha defendido su gestión y ha finalizado su intervención pidiendo que se hable de ciudad y no se polarice la campaña en el eje que separa a independentistas de no independentistas. "Barcelona es clave para abordar la situación de bloqueo político y podemos ayudar si da lo mejor de sí misma", ha dicho y ha recogido el guante del expresidente del Círculo de Economía, Anton Costas, que ha afirmado que le preocuparía que alguien en Barcelona tenga la tentación de "levantar murallas", evocando el proyecto "Abajo las murallas" que dio paso a la creación del barrio del Eixample. "Las próximas elecciones municipales deben ir de Barcelona, se lo merece y es la mejor aportación al contexto de bloqueo que nos rodea".

La alcaldesa también ha interpelado "a todas las formaciones para que bajen la bandera de la campaña electoral en tres temas": los narcopisos, las subidas del alquiler y la financiación del transporte público.