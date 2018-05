La Academia ensalza a María Victoria Moreno: “Protagonizó una proeza”

El académico numerario de la Real Academia Galega (RAG) Xesús Alonso Montero ha subrayado que María Victoria Moreno, homenajeada en el Día das Letras Galegas 2018 y amiga personal suya, "protagonizó una auténtica proeza en un tiempo y un espacio que exigía clara determinación", al adquirir un "insólito compromiso cívico y literario" con el gallego. En el acto central por el Día das Letras Galegas, celebrado este jueves 17 de mayo en el Teatro Principal de Pontevedra, también la académica Fina Casalderrey ha definido a Moreno como "un viento de la tierra que, por su compromiso en el vivir, adquiere la nacionalidad gallega en tiempos en los que el viento no es precisamente brisa".

En su intervención, la académica ha hecho un repaso a la obra de la homenajeada, que ha contextualizado en los acontecimientos de su vida y en la que, ha dicho, se ve "el rastro de ese amor por la palabra". Además de narradora, Moreno fue poeta, ensayista, autora de libros de texto e "intérprete sagaz de obras gallegas", ha añadido Alonso Montero. El académico ha puesto en valor que Moreno llegó a Pontevedra en 1963, y en 1971 ya era una autora que escribía "en gallego desde dentro del gallego", pues había incorporado sus expresiones y su léxico "de forma no artificial". "Ya no era alófona, sino autófona en nuestro idioma", ha remachado, añadiendo que "no solo fue escritora, sino también apologista y reivindicadora del gallego".

En este acto, se han hecho reiteradas menciones y alabanzas a la nieta de María Victoria Moreno, Victoria Feijóo, quien en un acto institucional celebrado previamente recitó un poema, y a la que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se refirió como "la flor más querida de María Victoria". "No sé si ha recitado antes de hoy, sino, hoy nacía una rapsoda", ha apostillado Alonso Montero.

El presidente de la RAG, Víctor Freixanes, que ha manifestado que la Junta de Extremadura ha trasladado su solidaridad y agradecimiento por este homenaje a una autora "que también consideran suya", ha apuntado que cada vez que los académicos tienen que decidir a quién dedicar el Día das Letras Galegas "hay un debate importante", y, de hecho, para 2019 ya hay "15 candidaturas encima de la mesa".

En este sentido, ha manifestado que los factores que determinaron la elección de Moreno como la homenajeada este año por el Día das Letras Galegas fueron su condición de profesora, con lo que buscan "reivindicar a los profesores que trabajan en favor de la lengua"; y su preocupación por las nuevas generaciones, un objetivo por el que ha llamado a "unir esfuerzos".

También el hecho de que, naciendo y formándose fuera de Galicia, "de repente" descubriese "un país, una gente, una lengua", y se comprometiese "decisivamente con ello". "No sé si es mérito de Moreno o del país, que somos capaces de seducir e incorporar voces a la causa común del gallego, de fuera y de dentro de la casa", ha apostillado.

Finalmente, el último factor decisivo fue su condición de mujer, ya que después de 55 celebraciones del Día das Letras, Moreno es la cuarta mujer homenajeada. En este sentido, aunque ha reconocido que hay "una bandera gigantesca", que es que el primer reconocimiento por este día fue para Rosalía de Castro, Freixanes ha considerado necesario ensalzar el papel de las mujeres, pues sin ellas "es imposible explicar Galicia".

Precisamente, la académica Marilar Aleixandre ha indagado a la reflexión de María Victoria Moreno sobre el dilema de las mujeres ante el rol de dedicarse a un arte o una profesión (en su caso escritora y profesora) y el de ser ama de casa. Un conflicto al que se enfrentó la propia homenajeada, ha dicho, ya que "se vio obligada a escoger entre planchar o escribir", y un conflicto que comparó con la situación del gallego.

En esta línea, Aleixandre ha reflexionado sobre el espacio y tiempo de los que Moreno disponía para escribir. Así, ha asegurado que "carecía de espacio propio" en su casa para escribir, lo que refleja "una jerarquía entre el rol de ama de casa y el de escritora o profesora", y además "solía escribir de madrugada" por ser cuando disponía de más tiempo, porque "escribir está subordinado al bienestar del resto de la familia".

En este contexto, ha destacado que, tanto como escritora como activista, Moreno alude a este conflicto y "contribuye a quitar estereotipos y cambiar modelos sociales", introduciendo "ideas a favor de la igualdad". "Hoy celebramos sus contribuciones como escritora y activista en pro de la lengua, circunstancias no siempre fáciles", ha finalizado.