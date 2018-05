Colectivos feministas denuncian en Valencia la filtración de datos de la víctima de La Manada

La Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià, secundada por un centenar de colectivos feministas de dentro y fuera de la comunidad autónoma, ha presentado esta mañana una denuncia a la Fiscalía General del Estado, y más concretamente a la fiscal de la sala de Delitos Informáticos y Tecnológicos, por la filtración "masiva y sucesiva" de multitud de datos personales de la joven víctima de La Manada en dos foros de Internet y otras publicaciones.

Las demandantes han aportado numerosas pruebas documentales y gráficas, señalan páginas web, foros y perfiles personales en redes sociales y medios de comunicación y exigen el inicio de una investigación y la incoación de las acciones judiciales tras la sentencia que condena a los cinco acusados por abuso sexual pero no por violación como había solicitado la fiscalía.

Esta denuncia se añade a la del abogado de la víctima y a la investigación que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó abrir hace unos días por la filtración de datos de la sentencia de La Manada,

Una posible condena por revelación de secretos "podría significar hasta siete años de prisión para quienes hayan participado en la difusión de estos datos", dicen las organizaciones convocantes del acto, que han desplegado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia una pancarta donde podía leerse ¡Basta de justicia patriarcal!

La abogada Herminia Hoyo, de la Asociación de Mujeres Separadas, ha sido la encargada de presentar la denuncia ante el registro: "No podemos dejar pasar algo así. La hemos presentado en Valencia pero va dirigida a la fiscalía de Madrid". Estas organizaciones han criticado que la Administración de Justicia no haya custodiado convenientemente los datos personales de la víctima y "ese error, de haberlo sido, deberá ser investigado y aclarado", han manifestado.

Según las convocantes, “sobre los datos de la víctima pesa el deber de secreto, por tanto, su divulgación es un delito tipificado en el Código Penal que debe ser perseguido y no vamos a consentir que esta vulneración quede impune”.

Amàlia Alba, presidenta de Dones Progressistes, ha insistido en que esta nueva denuncia es para respaldar a la víctima. "Lo que afecta a una mujer, nos afecta a todas. Se trata de mantener la alerta porque yo, personalmente, me he quedado bloqueada por el odio que rezuman las redes sociales contra la víctima". "Es importante que las mujeres salgamos a la calle y vayamos a los tribunales para que esto no quede impune", ha añadido Alba.

Las promotoras de la denuncia lamentan que "una mujer sea doblemente agredida, hostigada por medios y personas que han tratado de violar esta vez su derecho a mantener en secreto su identidad". El texto detalla pone de manifiesto cómo se ha accedido a una de sus cuentas en una red social, o acciones que pueden poner en peligro su integridad dado que identifican incluso el domicilio de su centro de estudios y animan a su difusión".

Las denunciantes ponen en conocimiento de la Fiscalía General del estado, la publicación, entre otros, de datos personales de la víctima –nombre, dos apellidos y fotografía- en forocoches y burbuja.info; la publicación en el medio Daily Stormer de datos personales adicionales así como la localización del centro de estudios de la joven y nuevas fotografías, entre ellas algunas de la agresión sufrida.

La denuncia también pone atención en las opiniones vejatorias contra la víctima y las afirmaciones de este último medio animando a difundir masivamente los datos personales revelados, amparándose en una supuesta opinión experta que, según el propio medio, eximía de responsabilidad tal difusión.

La denuncia recoge documentos que prueban como desde algunos medios se anima “a participar en un eventual acoso colectivo contra una persona a la que una sentencia judicial ha reconocido su condición de víctima de un delito grave contra la libertad sexual” y varios perfiles de Twitter y Facebook que divulgaron los datos personales de la víctima. Además, alerta de las manifestaciones del director de un portal de información local en las que advierte de la posibilidad de publicar en su medio el video de los hechos denunciados por la víctima de La Manada, señalan las denunciantes en un comunicado.