Entrevista

Carles Agustí (Barcelona, 1970) opta a las primarias del PDeCAT para ser alcaldable de Barcelona. Durante el mandato del alcalde Xavier Trias fue comisionado de Participación y actualmente es el responsable de Gobierno Abierto de la Diputación de Barcelona.

Pregunta. ¿Por qué cree que después de llegar a la alcaldía no fueron capaces de repetir mandato?

Respuesta. En parte fue un tema de comunicación. La gestión y la figura de Xavier Trias eran muy valoradas, pero el resultado no casó. Veo dos motivos. Uno interno, el gobierno no supo comunicar bien la acción de los dos últimos años, entramos con un discurso de barrio y de personas y quizás nos faltó visitar más barrios a la parte final. El otro fueron los cambios que ha habido en la política y la sociedad: nos pilló la oleada de un partido que no existía encabezada por una activista que en tres meses ganaron unas elecciones. El resultado fue inesperado.

P. ¿Por qué quiere ser alcalde de Barcelona?

R. Porque tengo un proyecto por la ciudad y una trayectoria que me ha permitido conocerla mucho. 10 años de consejero en Gràcia y un mandato como comisionado de Participación y Asociacionismo, desde donde conocí el territorio y las entidades.

P. ¿Cuáles serían sus prioridades en la ciudad?

R. Mi lema es Obrim Barcelona. Ahora no tiene un proyecto claro, yo no lo sé identificar. La alcaldesa Ada Colau lo tenía cuando se presentó: lucha contra la pobreza, los sin techo, los desahucios... y las cifras de cada indicador han ido a peor. No sé adónde va la ciudad y sí sé donde quiero que vaya: abrir la gestión a los ciudadanos; implicarles, abrir el área Metropolitana ligando su crecimiento a hacer proyectos con el resto de ciudades; abrir la ciudad en Cataluña, tiene que ejercer de capital de la República... Colau se pone de perfil o espaldas ante lo que ocurre en el país; y abrirla en el mundo, por los perjuicios de la alcaldesa estamos perdiendo oportunidades.

P. ¿Cómo valora la gestión de Colau?

R. El problema es la falta de proyectos, las promesas han acabado siendo lemas. Se gestiona el día a día, pero no hay acción política real. Colau ha convertido el Ayuntamiento en una agencia de comunicación. Aparece cada tantos días para lanzar un mensaje muy estudiado y siempre equidistante, pero la ciudad está en moratoria.

P. Su rival, Neus Munté, no cierra la puerta a una confluencia con Jordi Graupera. ¿Cómo lo ve usted?

R. No solo no cierro la puerta, sino que apuesto por la confluencia. Conozco a Graupera y hemos hablado con Graupera. Pero la confluencia tiene que ser amplia, de todas las fuerzas soberanistas y vecinales, porque la gestión de Colau ha conseguido crear plataformas de vecinos (superilla, tranvía) que se pueden incorporar. Porque tenemos que hablar de capitalidad de la República y de hacer efectiva la independencia, pero también de hacer ciudad.

P. ¿La irrupción de Valls hace más necesario sumar fuerzas en el lado soberanista?

R. Es así. Es un peligro más y un peligro que va más allá. En Cataluña y Barcelona siempre nos hemos felicitado de que la extrema derecha no había penetrado como en otros espacios de Europa. Pero esto puede caer ahora, Ciutadans es homologable a la extrema derecha: aceptan presos por ideas, no denuncian la falta de separación de poderes, no les duele defender penas desproporcionadas para gente que corta carreteras, no denuncian las agresiones de la extrema derecha... La guinda es el odio y lo tenemos delante. Podría ser la fuerza más votada y esto tendría que ser suficiente para ir todos juntos.

P. Ferran Mascarell ha anunciado una conferencia. ¿Tiene alguna idea de cuáles son sus intenciones?

R. Es una persona en la órbita del PDeCAT, ha desarrollado tareas institucionales recientemente y tendría que haberse presentado a las primarias, eran abiertas a personas independientes.