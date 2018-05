Fomento promete rebajar el viaje en tren entre Lugo y Madrid a menos de cuatro horas en 2021

El Ministerio de Fomento ha prometido este lunes una inversión de como mínimo unos 1.200 millones de euros en la línea ferroviaria Ourense-Lugo, 283 en obras de renovación y electrificación con el objetivo temporal de que en 2021 el viaje entre la ciudad de la muralla romana y Madrid dure algo menos de tres horas y 50 minutos. Las cifras han sido anunciadas por el titular del departamento, el popular Íñigo de la Serna, en Lugo, tras recorrer el trayecto en tren desde Sarria junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, un viaje para el que han tenido que usar el autobús por la falta de servicio matinal entre ambas localidades, según publica Praza.

Lugo y Madrid están conectados actualmente por ferrocarril con un trayecto de seis horas y 20 minutos, según ha señalado De la Serna, quien, sin embargo, no ha puesto fecha a las dos variantes que consumirán el grueso de la inversión anunciada, en torno a otros 1.000 millones de euros, informa Europa Press. Se trata de las variantes de Os Peares-Canabal y Rubián, ambas en fase de estudio y con varias alternativas posibles. Para ellas el ministerio baraja un coste que va de los 433 a los 692 millones para la primera y de los 364 a 490 millones para la segunda, en función del proyecto que resulte elegido. De ahí que De la Serna haya cifrado en una horquilla de entre 1.189 y 1.674 los millones que se llevará Ourense-Lugo.

En la cifra total aportada por el ministro están incluidos los 109 millones que se destinaron a la variante de San Xiao, que empezó a construirse hace casi 12 años y que acaba de entrar en servicio. Este tramo ya reformado incluye la estación construida en el municipio de O Páramo para el AVE y que finalmente los viajeros no podrán utilizar. La actuación sí recortó en un kilómetro el trazado hasta los 7,2 kilómetros y permitió un aumento de la velocidad (de 80-95 a 160 kilómetros por hora) y la eliminación de 14 pasos a nivel. Fomento prevé eliminar otros 36 en toda la línea.

El Ayuntamiento y la Diputación de Lugo, dos instituciones presididas por el PSOE, han criticado que las mejoras ferroviarias anunciadas por Fomento no se corresponden con el AVE prometido por el PP. "Tienen que compaginarse entre el ministro y el PP, porque el ministro habla de mejoras y el PP habla de AVE", ha subrayado la alcaldesa, Lara Méndez.

"Feijoo habló de AVE, pero el ministro no lo mencionó en toda su intervención", ha incidido, por su parte, Álvaro Santos, portavoz de los socialistas en el organismo provincial, quien ha advertido de que las palabras de De la Serna han dado la "sensación" de que Lugo "no va a tener AVE, sino una conexión en menos tiempo con Madrid". PSOE y BNG también han censurado en el Parlamento gallego que el ministro venga a Galicia a hacer "propaganda" y "promesas" que luego no cuentan con respaldo económico en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El AVE que iba a llegar antes de 2010

El presidente de la Xunta ve en la variante de San Xiao "el pistoletazo de salida" a la conectividad de Lugo con la alta velocidad. Es, a su juicio, el "inicio de un camino que situará a Lugo en el tren de la alta velocidad mejor de Europa", pese a que las obras anunciadas no supondrán la llegada del AVE que se prometió en su día. "Queda camino por andar pero hay un trazado ya iniciado. Lugo merece este tren de alta velocidad", ha insistido Feijóo.

El año 2021 es la fecha que se impone el Ministerio de Fomento como plazo para que estén “completamente finalizadas todas las obras de renovación de plataforma, de renovación de vía, de electrificación de la vía y de mejora de las estructuras” en la línea entre Lugo y Ourense. “Era necesario e imprescindible concretar que el AVE no puede concluir en Ourense, que Galicia no tendrá AVE mientras no haya AVE a Lugo”, ha afirmado Feijóo.

El Gobierno de Mariano Rajoy se decanta así por una vía de altas prestaciones para conectar por tren Lugo y Ourense, después de que en 2003 el Gobierno de Aznar prometiese un AVE entre ambas ciudades para antes de 2010, con velocidades de 300 kilómetros por hora y doble vía. Con el transcurrir de los años, los plazos se han ido alargando y, con ellos, se han ido rebajando las características de la infraestructura.