Barcelona pide modificar el Código Penal para revisar el supuesto de abuso sexual

Reacción contundente del Ayuntamiento de Barcelona el día después de conocerse la sentencia del caso de La Manada. El consistorio en pleno, los siete partidos políticos, han consensuado este viernes una declaración institucional que insta al Congreso de los Diputados y al Senado “a la modificación del Código Penal para revisar el supuesto de abuso sexual así como la consideración jurídica de la violencia en casos de agresión sexual y violación”.

La declaración muestra “apoyo incondicional a las víctimas, muchas veces invisibles, de las agresiones sexuales” y a las movilizaciones sociales de rechazo a la sentencia. Además, acuerda trasladar la declaración a la Audiencia de Navarra, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial.

El texto manifiesta que la sentencia “minimiza los hechos a no considerarlos agresión sexual, no considerar el agravante de que se realizó en grupo; “sitúa la carga de la prueba en la víctimas al poner el foco de la sentencia en su comportamiento y no en el de los agresores”; y “favorece la impunidad de las agresiones machistas”.