Valls reivindica su origen catalán y coquetea con la idea de volver a casa

Manuel Valls, exprimer ministro de Francia, no ha despejado esta noche la incógnita de si aceptará o no presentarse a las elecciones municipales por Ciudadanos como alcaldable por Barcelona pero ha dejado pistas de que es una opción más que probable. Tras recibir el primer Premio de Societat Civil Catalana al Seny, el diputado ha venido a reivindicar que está legitimado para intervenir por su implicación con Cataluña y su origen catalán -"Sueño en catalán aunque también en francés"- y ha cerrado su intervención con un refrán muy catalán y elocuente que quiere decir vuelta a casa. "Se que he generado mucha expectación pero hay un dicho catalán muy bonito. Y es el siguiente: 'Roda al mon i torna al Born', ha afirmado señalando que desde su cultura francesa y republicana y tan ligada a Cataluña ayudará siempre a Societat Civil.

En un acto en la Llotja de Mar y ante unas 200 personas, entre las que estaba Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno y Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, Valls ha recibido el galardón que también ha recaído en Antoni Tajani, presidente del Parlamento Europeo que no ha podido desplazarse a Barcelona. En un discurso íntegramente en catalán, Valls ha revelado que aceptó intervenir en el debate independentista porque siempre ha pensado que es posible compaginar el amor por un país con el amor por Europa. "Los nacionalismos rompen y rompen los Estados-nación. Y llevamos 70 años de paz en Europa cuando sus naciones venían de hacer guerras durante siglos", ha subrayado. Por ello, ha abogado por un catalanismo "abierto y generoso" y europeísta. "Pero Cataluña sin España y España sin Cataluña no tienen sentido", ha dicho para criticar el nacionalismo "estrecho" que, en su opinión, representa el independentismo.

"Por cierto, he nacido en Horta, he hablado siempre catalán, he leído en catalán, he soñado en catalán y francés y soy culé", ha afirmado Valls

Tras afirmar que los políticos no deben estar para dividir y que ser catalán y barcelonés significa un compromiso con la convivencia, Valls ha querido rebatir las críticas por meditar la candidatura que le ha propuesto Ciudadanos. "Por cierto, he nacido en Horta, he hablado siempre catalán, he leído en catalán, he soñado en catalán y francés; soy del Barça y culé", ha dicho exponiendo su tarjeta de presentación lamentando que se tilde de "facha" a quien no comparte la idea de la secesión. "Siempre he sido educado con la aportación de intelectuales como Pla, Espriu, Maragall, Matute, Mendoza o Serrat".

Mejías se pone a disposición de Valls CLARA BLANCHAR Carina Mejías, líder del grupo municipal de Ciudadanos en Barcelona, se ha puesto ya a disposición del exprimer ministro francés por si decide dar el paso. “Si al final el señor Valls se decide, va a ser una gran oportunidad para Barcelona tener una personalidad de primer nivel como candidato a la alcaldía", ha afirmado la concejal que ha agregado: "Yo misma y mi grupo municipal nos pondremos a su disposición para hacer una candidatura ganadora, que le de vuelta a la situación porque Barcelona no puede permitirse cuatro años más de parálisis, de esta situación de incertidumbre, desorden, es importante la alternativa de cambio. Una figura de primer nivel puede darle a Barcelona la condición de ciudad global que ha perdido”.

El discurso de Valls se ha parecido bastante, si no lo ha sido, a la defensa de una eventual candidatura a las elecciones municipales. Al menos esa ha sido la sensación que ha generado en buena parte del auditorio formado por miembros de partidos constitucionalistas. En un momento, ha deslizado su complicidad con Ciudadanos y con Albert Rivera e Inés Arrimadas con quien dijo que se ha reunido para hablar de Europa. El líder de Ciudadanos ha querido ser prudente y, antes del acto, ha evitado hablar del posible fichaje de Valls. "Hoy es su día y su premio pero representa los valores de Europa", ha dicho señalando que comparten discursos.

La fiesta de Societat Civil ha concluido con una cena en la Llotja de Mar. La dirección del PP y de Ciudadanos han asistido al acto en el que se celebraba también los cuatro años del nacimiento de Societat Civil. José Rusiñol, presidente de la entidad, ha anunciado que impulsarán la creación de una Sociedad Civil Europea para combatir a los populismos en Europa. Rusiñol ha subrayado que la mayoría social de Cataluña ha derrotado a "los golpistas".