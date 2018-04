Las obras de Glòries avanzan sin vivienda ni equipamientos

La plaza de les Glòries concentra dos de las mayores obras que hay en marcha en Barcelona: el túnel para soterrar la Gran Via y la que será una de las mayores plazas de la ciudad. Los vecinos de los cuatro barrios colindantes (Sagrada Família, El Clot-Camp de l’Arpa, Poblenou y Fort Pienc), celebran ese avance porque hace diez años firmaron con el Ayuntamiento el Compromís per Glòries para la transformación de la zona. Pero se quejan de que once años después, siguen pendientes los equipamientos y la construcción de vivienda.

“Estamos contentos porque las dos cuestiones más voluminosas, el túnel y la plaza, avanzan; pero por otra parte los equipamientos y la vivienda no”, considera el vocal de urbanismo de la asociación de vecinos del Clot-Camp de l’Arpa, Miquel Catasús. “No estamos contentos porque en estos capítulos todo va muy lento. Tenemos muy claro que todo no se puede hacer, por presupuestos e incompatibilidad con las obras, pero va muy lento”, lamentaba Catasús después de la reunión anual del aniversario del Compromís que los vecinos celebraron el jueves.

La mayoría de los asuntos del “cronograma” que contemplaba el documento original están sin hacer. Se preveía que todo estuviera a punto en 2013. Pero ya es 2018, y hasta ahora se ha derribado el anillo viario y el túnel está en obras; se han trasladado los Encants y funciona desde hace años el Museo del Diseño. Solo hay dos equipamientos de proximidad en curso: la escuela de los Encants tiene edificio definitivo y la guardería contigua está en obras. El resto, está pendiente.

Las ideas de construir una nueva estación ferroviaria y un intercambiador de transporte —en 2007 gobernaban los socialistas tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno central— se enterraron hace tiempo. De la cobertura de las vías de Renfe en la Meridiana, ni se habla.

Sobre la vivienda, de los mil pisos previstos (mitad públicos, mitad privados) solo se han construido un edificio de 100 viviendas dotacionales en la esquina de la calle Bolívia y Ciutat de Granada y está en marcha otro inmueble de pisos concertados con la cooperativa del sindicato UGT. La pastilla en la que deben construirse las promociones privadas y las públicas del realojo están pendiente de tramitación urbanística. Sobre el resto de pisos públicos, justo acaba de aprobarse inicialmente el plan para levantar los primeros 225 al lado de los Encants. Serán de alquiler social y en derecho de superficie. También piden, por ahora sin éxito, que se haga una reserva para vecinos del barrio, como se hizo en el 22@. En cambio, por sorpresa, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha anunciado que una de las cuatro promociones de los pisos prefabricados (el proyecto Aprop), se ubicará en la calle de Bolívia.

Respecto a los equipamientos de barrio, el centro de atención primaria y el casal para mayores del Poblenou se ubicarán en los bajos del edificio de viviendas dotacionales que hay en Bolívia esquina Ciutat de Granada, pero todavía no tienen fecha de apertura. Tampoco la tiene la residencia de mayores prevista delante del instituto y el centro cívico La Farinera. Los vecinos han sugerido que el auditorio previsto en el listado se ubique en el sótano de este equipamiento.

En otros casos, los vecinos aseguran que hay equipamientos del listado que podrían hacerse, como las pistas polideportivas previstas, que tienen ubicación en un interior de manzana, señala Catasús. Sobre la bibioteca del Clot, critican que se ubicara por sorpresa en el museo del Diseño y reivindican otra más cerca del barrio. Y tampoco hay noticia de un edificio administrativo para los empleados municipales que trabajan en las oficinas que hay sobre el centro comercial. Las entidades también dan por enterrados otros dos equipamientos: el ambulatorio y el centro de día y residencia para mayores de Fort Pienc-Sagrada Família.