Anticapitalistas no se presentará a las primarias de Podemos en Madrid

Anticapitalistas, la tercera corriente por importancia de Podemos, no concurrirá a las primarias abiertas por el partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid. El sector así lo ha decidido en una asamblea que ha mantenido este miércoles. Los motivos son el rechazo al adelanto del proceso, que coincide con la crisis del Gobierno regional por el máster de Cristina Cifuentes, y el respaldo que las direcciones estatal y regional han dado a la candidatura de Íñigo Errejón.

"Pensamos que no corren ninguna prisa las primarias. Este no es el momento para celebrar primarias, ya que estamos en un momento importantísimo en la historia de la Comunidad, con una crisis de gobernabilidad y una moción de censura que confío eche al PP de las instituciones", exponía antes del cónclave la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta. El otro argumento que ha dado es la inconformidad con el reglamento de primarias aprobado el pasado domingo por el Consejo Ciudadano Autonómico, el máximo órgano de decisión regional de Podemos. "No nos parece que sea bueno para garantizar la pluralidad dentro de Podemos, de todas sus corrientes, organizaciones... El reglamento está hecho para expulsar a todo aquello que no sea el vencedor", aseveraba la dirigente de Anticapitalistas.