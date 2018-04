Los disturbios en Lavapiés causaron daños de 50.000 euros en el patrimonio público

Los altercados vividos en el barrio de Lavapiés en el mes de marzo tras la muerte de un vendedor ambulante causaron daños en el mobiliario público por valor de 30.000 euros, mientras que el coste por los destrozos en una estación de Bicimad y una de la EMT ascendieron a 20.000 euros. En total los daños en el patrimonio público se contabilizan en 50.000 euros, como ha detallado el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, en la comisión de su ramo ante una pregunta del PP.

El concejal de Ahora Madrid no ha cuantificado el daño en el mobiliario privado causado durante los disturbios, donde se rompieron lunas y espejos de los coches aparcados, hubo destrozos en los comercios y se incendió una entidad bancaria.

El portavoz del PP en esta comisión, Íñigo Henríquez de Luna, ha considerado una "irresponsabilidad" que el Consistorio de la capital española no hay cifrado estos daños. El 'popular' ha acusado al equipo de Gobierno de alentar estos disturbios al "ocultar" la verdad y no contar, pese a que según el edil "lo sabían desde el minuto 1", que el senegalés Mame Mbaye había muerto por un paro cardíaco y no perseguido por la Policía Municipal.

Según Henríquez de Luna, el Ejecutivo de Manuela Carmena ocultó esa información para "tapar el debate de la prisión permanente revisable". Además, el concejal del PP ha considerado que el Gobierno municipal quiere "tapar el daño" a la imagen de la Policía Municipal con una campaña de promoción en lugar de asumir responsabilidades políticas.

García Castaño ha defendido que dio la información cuando tuvieron "hechos probados" de lo sucedido y ha recordado que la Jefatura Superior de Policía Nacional había informado de la existencia de un control policial.

El delegado de Economía y Hacienda ha condenado los graves altercados y ha defendido, preguntado por el PP, que en el sistema capitalista "hay algunas personas que se pueden considerar más víctimas que otras" y éste era el caso de Mbaye.