El número dos de Colau acusa al Rey de “no tener sentido en el siglo XXI”

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha sido este lunes especialmente duro con Felipe VI y la monarquía española a la que ha acusado de “no tener sentido en el siglo XXI”. Durante la mañana, el Rey Felipe VI se encontraba en Barcelona realizando la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. Casi a la misma hora que el monarca realizaba el acto con los nuevos magistrados, el primer teniente de alcalde de Barcelona presentaba la tercera edición de la Primavera Republicana en Barcelona, con un programa de actividades y actos que se celebrarán en la capital catalana entre en 14 y el 21 de abril.

Pisarello ha aprovechado el acto para elogiar los valores del “republicanismo” y cargar contra la “persecución de tuiteros y raperos”. “Hoy está en Barcelona el jefe del Estado. La instrumentalización de la justicia es lo que más daño ha hecho al poder judicial. Alemania, Bélgica y Escocia ya saben que la justicia española la utiliza el gobierno central para perseguir a sus adversarios. La Audiencia Nacional actúa como un verdadero Tribunal de Orden Público al igual que el Supremo y cuentan con el silencio del Constitucional y el Rey no dice nada al respecto”, ha remarcado. “El jefe del Estado debería pronunciarse. No ha puesto ninguna solución a la cuestión catalana, no dice nada de la corrupción, ni de la crisis social, no pone sobre la mesa soluciones democráticas”, ha continuado.

Asimismo, Pisarello ha asegurado que es “indecente” que continúe el PP en el gobierno tras “escándalos como el de la Gürtel o la reciente crisis sobre el máster de la señora Cifuentes”. Entre los actos de la tercera Primavera Republicana destacarán en esta edición la señalización de la última casa donde vivió Lluís Companys así como un acto en recuerdo al actor Pepe Rubianes.

El comisionado de Programas de la Memoria, Ricard Vinyes, aseguró que esta Primavera Republicana será una “fiesta de la cultura política del republicanismo (…) completa y capaz de transmitir los valores republicanos”.