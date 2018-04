Marbella inaugura la primera feria internacional dedicada al diseño en España

Marbella Design aspira a traer a España las nuevas tendencias del mundo del diseño y contribuir a su conocimiento a través de las jornadas ¨Design for life¨, con unas charlas que en su primera edición moderó la crítica de arquitectura de EL PAÍS Anatxu Zabalbeascoa, y en las que también participó el Premio Nacional de Diseño en 2010 Óscar Mariné. El diseñador gráfico, responsable de la dirección artística de C Photo International Magazine, la revista de arte fotográfico más prestigiosa del mundo, destacó durante el encuentro la ¨necesidad urgente de tomar el poder con las formas y con las marcas¨. ¨España todavía no se ha dado cuenta de que lo más importante que puede exportar es su pulso creativo. El mundo entero nos espera, porque saben que somos capaces de seducir. Pero España todavía no contrata inteligencia. De igual manera que Del Bosque ficha a un futbolista porque es el mejor rematando los córner, aquí todavía se contrata a los amigos para diseñar¨, resume el creador de la mítica revista ¨Madrid me mata¨ o de carteles cinematográficos como el de ¨Todo sobre mi madre¨, de Pedro Almodóvar. ¨Nos aburrimos de lo que nos gustaba ayer. Todo hay que hacerlo nuevo todos los días y necesitamos rediseñar un mundo en constante cambio¨, comentó Mariné durante la feria, que se presenta como un punto de encuentro entre jóvenes diseñadores jóvenes de muebles y objetos y galerías de arte contemporáneo.