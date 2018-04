Los CDR abren barreras en un peaje de la autopista AP-7

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) habían invitado a los conductores catalanes a no pagar peajes en la operación retorno de Semana Santa. El colectivo, sin embargo, no ha esperado a comprobar si la propuesta era bien recibida. Decenas de activistas están ocupando la tarde de este domingo diversas carreteras catalanas en protesta por el encarcelamiento de los líderes del procés. En al menos uno de los casos, los activistas han levantado las barreras de uno de los peajes de la autopista AP-7 a su paso por La Roca del Vallès (Barcelona), según ha confirmado un portavoz del Servicio Catalán de Tráfico.

Decenas de personas se han plantado a primera hora de la tarde en el peaje de La Roca del Vallès y han levantado las barreras para permitir el paso de los vehículos en dirección a Barcelona. Los activistas, algunos de ellos ataviados con chalecos reflectantes y capuchas, han tapado las cámaras instaladas en el peaje para que no se pueda identificar a los vehículos, y han repartido octavillas a los conductores. Fuentes del gestor de autopistas Abertis consultadas por Efe han indicado que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de los Mossos d'Esquadra para que puedan restablecer el funcionamiento del peaje de La Roca.

Según diversas fuentes, en otro peaje de la misma autopista -el de L'Hospitalet de l'Infant, en Tarragona- miembros de los CDR han llevado a cabo una acción similar, aunque Tráfico aún no ha podido confirmarlo por ahora.

Además de las barreras levantadas, los activistas han ocupado parcialmente otros dos tramos de carretera: la C-16 (Castellbell i el Vilar, Barcelona); y la C-13 (Térmens, Lleida). En esta última carretera es donde, según Tráfico, se están produciendo algunos problemas de movilidad como consecuencia de la ocupación de vías.

Los CDR llevan días fomentando una campaña para conseguir que los catalanes no paguen peajes en el regreso de las vacaciones de semana santa. "Durante esta Operación Retorno, vengas de donde vengas no pagues ningún peaje". La iniciativa recuerda a la campaña "No vull pagar" ("No quiero pagar") que, en 2012, promovió el movimiento soberanista. Miles de conductores se saltaron los peajes en Cataluña en protesta por el excesivo coste de las autovías catalanas.