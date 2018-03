Barbero insiste en que Mbaye falleció a raíz de una operación policial

El edil de Seguridad, Javier Barbero, ha puesto en valor el trabajo del cuerpo, pero ha afirmado que, aunque "son muy pocos", "sobran" los agentes que dicen "que hay que incrustar puntas en el cráneo de los inmigrantes a martillazos". "Manchan la imagen del buen hacer del 99 % de nuestros policías", ha reseñado Barbero.

Asimismo, ha arremetido contra la Ley de Extranjería, que ha tachado de racista y sexista: "La cuestión no es tanto como lo he hecho yo no, es que sigue muriendo gente. (...) la cuestión de fondo es que hay una ley que niega la condición de sujeto de derecho, que la afectación de la salud y calidad de vida acaba dependiendo de una determinada manera de enfocar las propias normas, una reforma del código penal de 2015 que dice que ganarse la vida trabajando en la economía sumergida es un delito y te puede llevar a la cárcel. Esta es una cuestión de exclusión social y de derechos humanos. Ratificamos nuestra voluntad y compromiso de luchar contra toda actitud xenófoba, racista y sexista y del racismo institucional que emana de leyes como la ley de extranjería", ha concluido el edil.