El PP acusa a Compromís de financiación irregular y Oltra defiende la honradez de su partido

El PP ha acusado a Compromís de haberse financiado de forma ilegal durante la comparecencia de Mónica Oltra, portavoz del partido y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, en la comisión de investigación sobre las cuentas de los partidos del Senado. "No se lo consiento", ha respondido la política al senador del PP, Luis Aznar, tras defender la honradez de la coalición. Ambos han protagonizado un duro enfrentamiento verbal con acusaciones cruzadas de irregularidades por la financiación de sus respectivos partidos.

El portavoz popular ha asegurado que hay tres millones de euros del grupo parlamentario de Compromís "distraídos al control del Tribunal de Cuentas" y otros 800.000 euros de la campaña electoral de 2015 con los que, según ha dicho, "se ha estado financiando ilegalmente el partido". "Esto no va a terminar aquí", ha advertido, anunciado que van a pedir información escrita de la justificación de todas esas cifras.

"Eso no es verdad, me la juego con cualquiera, pero sobre todo con el PP", le ha replicado Oltra, que ha negado ilegalidades y que ha dicho que si el Tribunal de Cuentas hace "salvedades" a la contabilidad de Compromís es porque presenta los datos. "Ustedes igual no tienen salvedades del Tribunal de Cuentas porque meten su contabilidad en B debajo de la alfombra, pero debajo de la alfombra está la Audiencia Nacional y los tribunales", ha agregado tras subrayar que el partido no ha sido sancionado.

Antes de iniciarse la sesión, en los pasillos de la cámara, Oltra, en declaraciones a los medios de comunicación, ha recriminado al PP que pretenda, como el calamar, "echar tinta para oscurecerlo todo" y hacer ver que en todos los partidos existe corrupción cuando ellos son "el partido corrupto". La vicepresidenta del Gobierno valenciano ha lamentado que los populares utilicen su mayoría en el Senado para traer a todos los partidos.

Oltra ha criticado que los populares haya convocado a los representantes de los partidos "honrados" a hablar de su financiación cuando "el problema de corrupción lo tiene el PP", y ha insistido en que la financiación de Compromís "está bien clara", ya que se mantiene con las subvenciones públicas y las aportaciones y cuotas de sus afiliados y "hasta el último céntimo en nuestra coalición está claro y publicado en la web".

Oltra se ha quejado, por otro lado, de la poca sensibilidad del Senado hacia la diversidad cultural, ya que no han tenido en cuenta la fecha en la que la han citado para comparecer, en plenas fiestas de Fallas, donde ella participa activamente.