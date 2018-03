El boxeo se sacude la mala sombra

La imagen de Rocky Balboa subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia mientras suena Gonna fly now forma parte del imaginario popular y épico del boxeo. Sin embargo, trepar a un ring supone pagar muchos peajes: cejas rotas, ojos morados, costillas magulladas... Los gimnasios de aspecto lúgubre y hostil asociados tradicionalmente a la práctica pugilística tampoco ayudan, y la deriva del exboxeador Poli Díaz, el Potro de Vallecas, marcó una distancia insalvable entre este deporte olímpico y el público masivo. Todo esto ha cambiado en cuestión de un par de años de la mano de Fightland, Brooklyn Fitboxing o Morales Box, clubes deportivos instalados en el distintos puntos de Madrid que enseñan otro concepto de boxeo a miles de alumnos a diario: no hay contacto, ni golpes al cuerpo o la cara. Los puños van al saco, al aire o a los guantes del compañero.

"Es otro ambiente, otro tipo de instalaciones", señala Cristian Morales, excampeón de España y dueño de Morales Box. "Un servicio de calidad para una familia requiere un local limpio, bien iluminado y moderno". Morales abrió su primer establecimiento en 2016 y cuenta con dos centros en la capital por los que han pasado más de 4.000 alumnos. 1.600 acuden de forma regular. Los entrenamientos duran en torno a una hora y los alumnos golpean al saco, hacen comba, sentadillas, sombra simulando golpes o trabajan en parejas esquivando puñetazos. "Es un deporte muy completo porque trabajas todo el cuerpo; tonifica, da velocidad, resistencia, agilidad".

El mito del boxeo y los bajos fondos ha acompañado históricamente a esta práctica: "Uno de los motivos por los que puse en marcha esta iniciativa fue para desmitificarlo. Me han llegado a mirar como si fuera un delincuente por decir que era boxeador, los medios nos han tenido en la sombra y lo de Poli Díaz nos hizo daño, como si todos fuéramos a terminar igual..."¿El boxeo genera violencia? "Para nada, cuando sales de aquí estás totalmente descargado y desestresado y lo último que quieres es un conflicto", subraya Morales, que enseña junto a su equipo a una media de 250 alumnos diarios en cada centro.

Ver fotogalería José Luis Serrano (izquierda), uno de los propietarios de Fightland, durante un entrenamiento. JAIME VILLANUEVA

En Fightland, otro de los clubes de éxito, José Luis Serrano y César Barbosa, ambos ligados al ring desde hace años, afirman con orgullo que fueron pioneros y pusieron de moda este concepto desde que abrieron en 2014. "Todo el mundo nos dijo que no era negocio porque el boxeo no se podía llevar a la gente que no competía". El año pasado facturaron 1.015.000 de euros gracias a los 3.200 clientes activos y los 240 alumnos que pasan a diario por sus tres gimnasios. Uno de los más conocidos fue la fallecida exministra socialista Carme Chacón. "No hace falta tener nivel previo y lo puede practicar todo el mundo porque se adapta a tu edad y tus condiciones físicas", explica Serrano.

Una de las grandes franquicias del sector es Brooklyn Fitboxing, donde imparten una fórmula que combina movimientos de boxeo sin contacto y kickboxing con ejercicios de alta intensidad en sesiones de 47 minutos. "Ha sido estudiada para adaptar el ejercicio de cada sesión (que cambia cada dos semanas) y que, en su conjunto, sea un entrenamiento intensivo de cuerpo completo", señalan fuentes de la compañía, que cuenta con 26 centros en la Comunidad con unos 300 socios de media.

Ver fotogalería Ejercicio físico en una de las clases de Fightland. JAIME VILLANUEVA

Estos clubes dan clases desde primera hora de la mañana hasta más allá de las diez de la noche, y el precio por dos días a la semana ronda los 50 euros mensuales. ¿Qué se necesita para practicarlo?: "Vendas —unos diez euros—, guantes (preferiblemente de piel) —en torno a 60— y ropa deportiva. La mayoría de estos clubes ofrecen un saco por persona. Julen Feijoo, 28 años, alumno de Fightland, ahonda en los beneficios que le aporta este deporte olímpico: "Vine para desahogarme y liberar tensión del trabajo. Me aporta felicidad, a nivel psicológico te da un bienestar brutal", explica mientras empieza a soltar puños al aire para la práctica de sombra.

A pesar de su tradición masculina, muchas mujeres se están calzando los guantes para repartir puñetazos: en Morales, cerca del 40%; en Fightland, casi el 50%; y Brooklyn Fitboxing, el 60%. "Mis amigas piensan que estoy loca, pero es una forma de hacer ejercicio entretenida y desestresante", apunta Paloma García-Trevijano, madrileña de 30 años. Elena Suanzes, de 22, recureda que es una práctica muy completa que "engancha" y que además "aporta defensa personal". Mientras Suanzes se venda las manos, de fondo suena Don't stop me now de Queen. La clase termina y una veintena de alumnos toma el relevo. Comienza otra hora intensa de sudor y adrenalina.

2.800 licencias federativas Ver fotogalería Material para el guanteo en Morales Box. Á. G. En el año 2007, el Centro Deportivo Municipal Moscardó acogió la primera competición de boxeo sin contacto para niños de entre seis y 15 años. Enrique Soria, presidente de la Federación Madrileña de Boxeo, señala que lo empezaron a implantar con aspiraciones educativas: "Lo enseñamos en colegios para que conozcan esta práctica de primera mano. Es una manera de fomentar este deporte, pero les pedimos que no lo practiquen con contacto hasta que no tengan la edad necesaria". El crecimiento de licencias en la Comunidad en los últimos años ha sido "constante, sobre todo en niños". La Federación, constituida en 1992, cuenta con unas 2.800 licencias; unas 800 de competición, 100 de profesionales y 1.900 de la modalidad de formativa.