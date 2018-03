Domènech aclara que Podem no corre el riesgo de “disolverse”

Xavier Domènech, coordinador general de Catalunya en Comú, ha afirmado este mediodía que Podem no corre el riesgo de “disolverse” o de “erosionarse” en el caso de que acabe ganando las primarias del partido, que se celebrarán entre los próximos 5 y 9 de abril. Catalunya en Comú, el partido auspiciado por Ada Colau, preveía que las cuatro formaciones de la confluencia –esto es, Barcelona en Comú, Iniciativa, Esquerra Unida y en el futuro Podem- se acabarían diluyendo en la marca madre en 2019 cuando están previstas las elecciones municipales. El coordinador ha eludido aclarar si la estrategia ha cambiado y ha insistido en la idea de fortalecer y construir Podem.

Arropado por varios de los miembros de su equipo, Domènech ha presentado esta mañana en el Pati Llimona, en Barcelona, la candidatura Amb tu més Podem. Vestido con una camiseta de color morado, el diputado ha afirmado que si gana las primarias lo importante es que “se estabilice” Podem y que participe en los espacios comunes. “Eso no significa ni mucho menos una erosión de la fuerza morada. Al contrario: significaría una transformación de los espacios comunes”, ha señalado. Además de Domènech, han anunciado su intención de concurrir la senadora Celia Canovas; Merche Gil y Noelia Bail, secretaria de feminismos en la época de Albano Dante Fachín.

Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, bendijo la semana pasada la candidatura de Domènech al que elogió como el político “más inteligente” de Cataluña. No aclaró entonces si la lista se había consensuado pero implícitamente afirmó que él le daría su voto. Con la presentación de su candidatura, Podemos y los comunes han sellado un pacto que intenta cerrar la crisis permanente en la que ha vivido Podem desde su creación en 2014 en Cataluña con la dimisión de Gemma Ubasart como secretaria general tras las elecciones de 2015 y la destitución de Albano Dante Fachin por oponerse, primero, a la confluencia auspiciada por Ada Colau y por alinearse con los partidos independentistas tras el referéndum del 1 de octubre.

Tiene una capacidad y una potencia enorme. Todo lo bueno que tiene Podem se tiene que desplegar con fuerza", ha dicho

Tras la destitución de Fachin, las bases de Podem votaron a favor de concurrir en coalición con Catalunya en Comú en las elecciones del 21-D. Sin embargo, la formación morada no forma parte de la confluencia, que rechazaron en abril. Domènech no ha despejado la duda de si convocará una consulta para cristalizar el acuerdo. "Necesitamos que participe en la confluencia", se ha limitado a decir. La militancia de Podem no se significó de forma visible cuando se fundó en abril Catalunya en Comú ni tampoco en la campaña electoral de diciembre. No se vieron apenas en los mitines ni banderas ni camisetas moradas. Los comunes se estrenaron con 8 diputados -tres menos de los que tenía Catalunya en Comú- y la pérdida de 50.000 votos. "Podem llegó a esos comicios en una situación compleja. Tiene una capacidad y una potencia enorme. Todo lo bueno que tiene Podem se tiene que desplegar con fuerza", ha dicho Domènech que en el caso de ganar compartirá de forma insólita tres militancias: la de Barcelona en Comú; la de ser líder de Podem y la de coordinador de los comunes.