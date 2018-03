Isabella Rossellini, artista medioambiental

Isabella Rossellini, su perro Pan, un actor/domador, juguetes y cortos realizados por la cineasta. Es el cóctel pensado y ejecutado por la actriz en el espectáculo Link Link Circus que se estrena internacionalmente en el teatro Akadèmia de Barcelona en muy pocas funciones –del 14 al 25 de marzo- para dar el salto a los escenarios de Nueva York, Londres, Los Ángeles o Brasil. Si hace dos años Rosellini basó su Bestiaire d’Amour en la sexualidad del mundo animal, ahora en Link Link Circus “me centro en lo que ocurre de cintura para arriba”, aclara. Propietaria de una granja de animales en Long Island, Rossellini inició hace más de una década una nueva etapa en su polifacética vida –actriz, directora de cine, creadora de la marca de cosméticos “Manifiesto” o la cara visible de Lancome – en el estudio del comportamiento animal. “Pero una cosa es adiestrar a perros para guiar a personas invidentes o como pastores de ovejas y otra enseñarles a actuar y a comportarse en un espacio como un teatro en el que se pueden distraer con el público”, ha explicado la actriz en la presentación del espectáculo. Pan, su perro –su nombre real es Minnie-, se pondrá en la piel de otros animales, siguiendo las indicaciones que le dará Rossellini que contará con la ayuda del actor y adiestrador Schuyler Beeman que hace años trabaja con el experto William Berloni en el trabajo de animales en cines y teatros. La propia actriz bromeaba sobre la perplejidad que, en ocasiones, desencadenan sus gestos en su mascota: “como buena italiana yo muevo mucho las manos y eso a Pan le confunde”.

El espectáculo, de una hora de duración, alterna el monólogo de la actriz, los cortos y las performances de Pan con el objetivo de mostrar que el comportamiento animal, en ocasiones, tiene similitud con el humano. Rossellini, que está cursando un Master en Comportamiento Animal y Conservación en el Hunter College de Nueva York, sostiene que hay una conexión- de ahí el título del espectáculo, Link- entre las emociones de los animales y las personas: “la diferencia mental es de nivel o grado, no de tipología”, sostiene Rossellini. Link Link Circus no pretende ser un referente académico sino explicar “conexiones evidentes” en clave de humor. De hecho, en cierto modo es similar al circo. La actriz ha dado otra explicación más sencilla a la idea de Linn Link Circus; “me encantan los perros y me apasiona el mundo animal, siempre he querido trabajar con animales y, de hecho, me puedo definir como una artista medioambiental”.

Para la realización del espectáculo teatral, Rossellini se ha aliado con Guido Torlonia, actual director artístico del teatro Akadèmia - que lo coproduce -, y amigo de la actriz. El director teatral y autor de cortos cinematográficos trabajaba con la actriz en la preparación de otro proyecto en memoria del centenario del nacimiento de su madre, Ingmar Brgman, cuando ella le propuso la idea.

La actriz, sorprendida por la importante concentración de cámaras en la presentación de la obra, compareció con su perro en brazos para la sesión de fotos que seguía atentamente con la mirada los gestos que le hacía el adiestrador Beeman que llevaba otro perrito en brazos. “En realidad, trabajamos con dos. El que sale al escenario, Minnie, que es ya un “artista” con experiencia en el musical Amy Helm en Philadelphia y entre bastidores estará Darsy, un perro que adoptó la actriz en una perrera en Estados Unidos, que está siendo adiestrado y que irrumpe en el escenario reclamando la atención de Rossellini.