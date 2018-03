El PSOE expulsa a sus dos concejales en Rascafría

El PSOE ha expulsado a sus dos concejales en Rascafría, Ángel García e Isabel Melián. El motivo: haber apoyado en noviembre una moción de censura junto al PP en contra de la decisión de la dirección regional. Los votos de ambos, que forman parte del Gobierno municipal desde entonces, sirvieron para desalojar del poder a Beatriz Aguirre, de Candidatura Vecinal Rascafría-Oteruelo (CVRO), y aupar a la alcaldía a Sergio Cañil, de Como Quieres Rascafría (CQR). García y Melián, que continuarán como ediles, han lamentado “la drástica medida” tomada por su partido, que asegura que las normas “se aplican rigurosamente”.

“Los concejales tenían la instrucción de no apoyar la moción. Su actuación se sitúa al margen de las decisiones adoptadas por la dirección del partido”, ha explicado Carmen Barahona, secretaria de Organización del PSOE en Madrid. Se les ha aplicado el artículo 8.1 de los Estatutos Federales. Ha sido el propio alcalde, Sergio Cañil, quien ha hecho oficial la expulsión de los concejales durante el pleno ordinario de este sábado.

“Lamentamos la drástica medida tomada por el PSOE al entender que nos hemos alejado de las directrices de no pactar, emanadas desde la Ejecutiva del partido. Entendemos que primero son los intereses de los vecinos que nos otorgaron su confianza y las necesidades inmediatas de nuestro pueblo”, reza el comunicado de prensa firmado por García y Melián. En la nota explican que “la incapacidad y el inmovilismo” del anterior equipo “hizo imprescindible tomar una medida arriesgada, pero eficaz”. CVRO fue la fuerza más votada en las elecciones municipales de 2015, en las que obtuvo cuatro ediles de un total de nueve.

Con la expulsión de sus dos únicos concejales, el PSOE se queda, por primera vez, sin grupo municipal en Rascafría, donde ha gobernado en tres ocasiones: Manuel Canencia entre 1979 y 1983, Félix Sanz (en coalición con el PP) de 1999 a 2003 y Ana García Masedo en la pasada legislatura. García y Melián continuarán como ediles no adscritos, ya que en la legislación española el acta de concejal es personal. Un portavoz de la agrupación local, que no tiene secretario general desde diciembre, recalca que la decisión de votar la moción de censura fue apoyada por el 90% de sus militantes. Aguirre, ahora en la oposición, ha pedido a los concejales expulsados que renuncien al acta porque “ya no representan a nadie”.