Damas del flamenco y del soul, folk y baile

La gran dama del soul Aretha Franklin, retirada de los escenarios hace apenas un año, al cumplir sus 75, es objeto de tributo este sábado en el cierre de la octava edición del festival Madrid es Negro. Voces femeninas de la escena madrileña como Astrid Jones, Mayka Edjole, Juno y Shirley Davis recrearán sus canciones en But (22.00, 14 euros), acompañadas del grupo The Silverbacks. No es el único homenaje, pues el gran Frank Sinatra tendrá el suyo esta noche (Café Berlín, 21.00, 15 euros) con la big band del saxofonista estadounidense Bob Sands.

Hay mucha presencia femenina en vísperas del Día Internacional de la Mujer. La artista de Chicago afincada en España Velma Powell desgranará mañana en Clamores (23.00, 12 euros) toda la sabiduría de su garganta arenosa. En el teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada se reúnen las mejores voces femeninas del cante flamenco actual: Estrella Morente (hoy, 21.00), Marina Heredia y Carmen Linares (mañana, 21.00), acompañadas por Arcángel. Además, la musa precoz del indie madrileño Christina Rosenvinge presenta mañana en Joy (20.00, 15 euros) su reciente disco Un hombre rubio.

Los bailes tradicionales procedentes de Europa se podrán bailar el domingo por la tarde en el Berlín (19.00, 10 euros) durante el concierto de los madrileños Martina Quiere Bailar, todo un referente del bal folk patrio. Como invitado actuará el dúo burgalés Blanca Altable y Chuchi, que aportará sus ritmos castellanos a un encuentro que ha bautizado como Microfestibaile.

El dúo Zaruk, que recrea piezas del rico legado musical de los sefardíes en España desde una mirada más clásica, participa esta tarde en una jornada más del ciclo Los viernes de la tradición, que se celebra en San Sebastián de los Reyes. Hay más cosas por los pueblos madrileños: en Zarzalejo, esta misma noche se junta en La Parada (23.00, gratis) otro dúo, el formado por el guitarrista y cantante brasileño Gladston Galliza y el baterista español José Sanmartín.

El Estruendo sónico llega hoy con los canadienses Anvil (Mon, 19.30, 27 euros), y el domingo, de la mano de los británicos The Quireboys (Caracol, 20.00, 22 euros). Ambas formaciones, de base metalera, se iniciaron en los ochenta. Más trepidante y veloz el sonido de los primeros, y más sosegado, pero más rotundo, el de los segundos. Podrían unirse a esa fiesta los madrileños Megara (hoy, 21.00, teatro Barceló, 13 euros), con voz femenina al frente y con una estética más siniestra y gótica; e incluso Desvariados, mañana en El Sol (22.00, 12 euros), aunque su rock es el de siempre, resultón sin histrionismos. Otro rockero español, el carismático Julián Maeso, se pasa solo por esta noche (Clamores, 23.00, 12 euros) al soul y otros ritmos negros al frente del proyecto personal paralelo The JM’s Electric Quartet.

Tricky, un referente en los noventa cuando el sonido de su ciudad, Bristol, se imponía en pistas de baile y festivales, sigue en la brecha, y mañana, en Cool Stage (20.00 horas, 30 euros), pone de largo las canciones de su disco Ununiform.