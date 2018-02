El NitBus hará una prueba piloto para que las mujeres puedan bajar entre paradas

De momento serán solo dos líneas del NitBus del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y solo en sus extremos. Pero tras reiteradas peticiones y ante el ejemplo de otras ciudades, como Vigo o Terrassa, los autobuses nocturnos del área de Barcelona harán una prueba piloto para que las mujeres o menores de edad puedan bajar entre paradas, allí donde les pille más cerca de su destino para acortar el trayecto en que caminan solas de noche. Será a partir del próximo fin de semana en las líneas N1 (en el recorrido por la Zona Franca) y la L9, a su paso por Montgat y Tiana. Ambas son zonas con muy poca densidad de población.

"Seguimos trabajando con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad y cada vez más adaptado a las necesidades de los usuarios, ponemos en marcha la prueba piloto para dar más seguridad y confianza a mujeres y menores que viajan de noche", ha apuntado el vicepresidente de Movilidad y Transporte del AMB, Antoni Poveda. El anuncio del servicio ha evidenciado los problemas de comunicación que existen entre el AMB y el Ayuntamiento de Barcelona. Horas antes de hacer público el servicio la primera institución, la segunda había explicado que todavía estaba estudiando que el NitBus lo ofreciera.

En función de como se valore este test, el AMB estudiará ampliar el servicio. Las 20 líneas del NitBus de Barcelona, que casi todas pasan por la plaza de Catalunya, llegan a 18 municipios próximos a la ciudad y el año pasado transportaron a ocho millones de personas, con una media de 22.000 diarias. Aunque sus usuarios valoran la ausencia de agresiones o molestias, el índice de usuarias es menor en este servicio que en el de los buses de día (un 47% frente a un 66%).

Campaña "No callamos"

Por otra parte, y dado que la mayoría de tocamientos sexuales con violencia a mujeres se producen en la calle, pero también en locales de ocio, donde tienen lugar un tercio de estas situaciones, el sector del ocio nocturno de Barcelona ha decidido corresponsabilizarse y nueve salas se han sumado al protocolo creado por el Ayuntamiento para actuar contra las agresiones y el asedio sexual en espacios de ocio nocturno. Es una iniciativa que se suma a las que ya ha promovido el consistorio, como la instalación de casetas en zonas de ocio nocturno o la campaña "No es no".

Entre los locales que se suman al protocolo figuran salas como Apolo, Razzmatazz, Jamboree o Sidecar, y los festivales son el Sonar, Primavera Sound y Cruïlla. El protocolo prevé actuar en tres momentos: prevención, detección y atención. En el primer caso, se trata de evitar violencias machistas con medidas como evitar prácticas como el pago de entrada o de copas a distinto precio para clientes hombres o mujeres, o también vigilando las zonas oscuras de los locales. En el caso de la detección, se trata de que el personal de las salas actúe cuando vea comportamientos de asedio sexual en los locales o entre el público de los festivales. Y si no han podido evitarlos, se les ha formado para atender a las víctimas.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha considerado el protocolo "muy esperanzador para revertir las situaciones de violencia cotidiana y no resignarnos a que esté tan extendida". "Hay que poder pasarlo bien sin que nos pase nada", ha defendido. La imagen de la campaña es una boca abierta que grita "No callamos".

La regidora de Feminismos, Laura Pérez, ha destacado que el protocolo es pionero en España. Los representantes de las salas de ocio nocturno, como Tamara Cascales, del Apolo han aplaudido la medida: "El protocolo amplía la responsabilidad, ya no cae sobre la victima, las salas estamos entrenadas para no callar, hay ciertos comportamientos que no vamos a tolerar". Lluís Torrent, de Razzmatazz, ha señalado que el asedio "es un problema social y de los hombres, somos los que agredimos, asediamos y los primeros que tenemos que hacer una reflexión sobre lo que está pasando. Es importante que hagamos nuestro el protocolo y dejemos de normalizar situaciones que no lo son". "Si nos somos nosotros quienes dejamos de reír según qué gracias o dejamos pasar según qué situaciones, no avanzamos", ha zanjado.