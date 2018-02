Iceta se reunió con familiares de presos independentistas

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha explicado este jueves que se reunió con familiares de dirigentes independentistas en prisión y se ha mostrado partidario del acercamiento de los cuatro encarcelados a prisiones catalanas por una cuestión de "humanidad".

Las declaraciones de Iceta en RAC1 se han producido horas después de que la alcaldesa de Barcelona recibiera este miércoles a las esposas de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a una recepción a la que no acudieron los concejales socialistas.

"No me gusta decir lo que hago, porque puede parecer que lo hago por lucir, pero yo he estado con familias de estos presos, pero no he llamado a la prensa. No diré más", ha afirmado Iceta, que ha considerado "muy lícito" los "intentos de todo el mundo de hacer política y sacar rendimiento a las cosas".

Iceta se ha negado a facilitar los nombres de los familiares con los que se reunió, pero sí ha dicho que eran "parejas e hijos" de los dirigentes independentistas que permanecen en las prisiones madrileñas de Estremera o Soto del Real. "Yo no hago política como un álbum de fotografías. Me he visto con familiares y con abogados, a veces por casualidad, pero seguimos muy de cerca esta cuestión", ha añadido, y después ha insistido en que "en el PSC no nos hacemos la foto con los familiares de los presos por el respeto que les tenemos".

A los pocos minutos de producirse estas declaraciones, ha llegado la réplica de los familiares de los encarcelados desde la misma emisora. Diana Riba, portavoz de la Asociación Catalana por los Derechos Civiles y esposa del exconsejero Raül Romeva, ha negado el encuentro desvelado por Iceta y le ha pedido una reunión pública. "No se ha puesto en contacto con ningún familiar, ni con ningún abogado, ni tampoco con los consejeros que salieron de la cárcel", ha dicho.

Sin embargo, poco después ha admitido que un familiar de esa asociación habló un momento con Iceta por teléfono, pero fue a instancias de aquella persona, no del líder del PSC.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una declaración en la que reclama el acercamiento de los presos a las cárceles catalanas que el PSC no votó. Iceta lo ha justificado diciendo que "toda resolución que contemple el respeto a resoluciones judiciales y a la separación de poderes, podremos votar a favor, pero no a favor de una campaña que quiere deslegitimar una decisión judicial".

Sin embargo, el primer secretario del PSC ha defendido el acercamiento a las cárceles catalanas de los cuatro presos. "Claro ¿Por qué no? Es absurdo. Es un tema de humanidad", ha señalado, si bien ha descartado ir a visitarles a las prisiones donde están ingresados.

"He pensado en ir a verles, pero no lo he considerado oportuno ni necesario. Tenemos muy buena información de cómo están. No queremos hacer nada que nadie pueda interpretar como un gesto de cara a la galería. Sería leído como un gesto muy equívoco en el momento en que estamos" ha argumentado.