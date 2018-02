JxCat considera que la decisión de Gabriel ayuda a “internacionalizar el conflicto”

El portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha destacado este martes que la decisión de la dirigente de la CUP Anna Gabriel de quedarse en Suiza y no declarar mañana ante el Tribunal Supremo (TS) supone "una mayor internacionalización" del "conflicto catalán". En declaraciones a los medios ante el Alto Tribunal, donde hoy declaran el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras, Pujol ha considerado que, de esta manera, el conflicto catalán está hoy "vigente en Europa y en el mundo".

Frente a los que pensaban que se podía mantener "en una situación cerrada", ha puntualizado Pujol, ahora este proceso soberanista tiene "un punto de atracción muy fuerte" en Bruselas, donde se encuentra el expresidente Carles Puigdemont y, a partir de ahora, también en Suiza, donde se encuentra Gabriel. Sobre si esta decisión puede perjudicar a la defensa de los otros acusados, Pujol ha dicho que habría que preguntar a los abogados y que, por su parte, hay que respetar la estrategia de cada uno.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha sostenido esta mañana que todas las estrategias de defensa le parecen "legítimas". "Toda esta gente, si está acusada de algo, es de poner las urnas fruto de un mandato popular", ha sentenciado Sabrià, que ha calificado de "buena noticia" la decisión del juez del Supremo Pablo Llarena de dejar en libertad a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que acudieron a declarar ayer por su relación con el proceso soberanista.

Por su parte, Pedro Sánchez, líder del PSOE, ha pedido a los catalanes que reflexionen tras ver “la gran hipocresía” que demuestra la huida de políticos como Anna Gabriel o Carles Puigdemont: “Pidieron a los catalanes que salieran a la calle, que incumplieran la legislación, que hicieran huelgas ideológicas independentistas” y ahora “en lugar de asumir las consecuencias judiciales, les ven huir y esconderse en otros países”, ha dicho el líder socialista en una entrevista en Espejo Público. “Es una reflexión que deberían hacerse muchos catalanes que confiaron en estos líderes”, ha añadido Sánchez, informa Jordi Pérez Colomé.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado de "gravísima irresponsabilidad" que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel se haya marchado a Ginebra. Catalá ha afirmado al concluir el acto que la decisión de Gabriel de no presentarse ante el Supremo da a los ciudadanos "un ejemplo profundamente antidemocrático". El portavoz popular en el Parlament, Alejando Fernández, fue más duro: "No eran tan valientes como ellos mismos presumían. Todo le mundo, tarde o temprano, tendrá que asumir las ilegalidades que pueda haber cometido".

El líder de los comunes en el Parlament, Xavier Domènech, ha lamentado la situación personal de Gabriel. y ha criticado lo que considera la arbitrariedad de las decisiones del Tribunal Supremo respecto a las diferentes figuras de la política catalana que han tenido que ir a declarar.