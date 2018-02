El cardenal Osoro pone el punto final a la era de Rouco

“Es necesario que todo clérigo esté incardinado en una Iglesia particular, o en una prelatura personal, o en un instituto de vida consagrada o en una sociedad que goce de esta facultad, de modo que de ninguna manera se admitan los clérigos acéfalos o vagos”, dice el canon 265 del vigente Código de Derecho Canónico. Es una regla que el legislador del Vaticano aplica con una cierta flexibilidad desde que el concilio Vaticano II aconsejó suavizarla. “Revísense las normas sobre la incardinación y excardinación de manera que, permaneciendo firme esa antigua disposición, respondan mejor a las necesidades pastorales del tiempo”, se acordó en 1965.

La firmeza que ahora se relaja procedía del concilio de Trento, que acabó con la costumbre de obispos y cardenales de ausentarse de su trabajo, a ser posible para irse de romería, es decir, para solazarse en la disoluta Roma de aquel tiempo, que tanto escandalizó a Martín Lutero. En el caso de los curas, la tradición canonística los acabó llamando “clérigos vagos”. Desde entonces no es posible que un clérigo se excardine de un ente jurisdiccional sin incardinarse en otro. ¿Es desde ayer “clérigo acéfalo o vago” Martínez Camino? Parece un calificativo exagerado, pese a que se escuche en muchos ambientes eclesiásticos. El derecho canónico no especifica la situación del clérigo que pierde sus funciones en una diócesis (el obispo le rechaza, el Papa lo deja sin funciones al nombrar sustitutos, etc.), y todavía no le han encontrado otro destino. Se trata de una excepción al principio que prohíbe los clérigos vagos.