Rivera apremia a Rajoy para que la enseñanza en castellano “no se quede en palabras”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aplaudido este viernes el anuncio realizado por el Gobierno de Mariano Rajoy que pretende acabar con la inmersión lingüística en la educación catalana, pero ha asegurado que llega tarde. "El PP ha estado gobernando seis años y no ha hecho nada para asegurar que se respetaran las dos lenguas en Cataluña, lo mismo que ha hecho el PSOE durante los 30 años que se han alternado en el Gobierno", ha asegurado el líder de la formación naranja en Barcelona.

Rivera ha pedido al presidente del Gobierno "que pase de la palabra a los hechos" y que en el próximo curso educativo se haga realidad la promesa de Rajoy para asegurar que tanto el castellano como el catalán serán lenguas vehiculares en las escuelas públicas y concertadas de Cataluña. En esa línea, ha reclamado que Ciudadanos exigirá que la promesa de Rajoy se traslade al pacto educativo y a la Ley de Educación española para asegurar "que se pueda estudiar en todas las lenguas oficiales en todas las comunidades autónomas"

"El sentido común no es prohibir ninguna lengua es convivir, se llama plurilingüismo", ha asegurado Rivera en Barcelona al acabar una reunión con los representantes de la entidad antisecesionista Societat Civil Catalana.

"Estaremos muy atentos en la aplicación de la medida y esperamos que no se quede en palabras y que se cumpla promesa de Rajoy", ha insistido Rivera, quien también ha pedido al PSOE que se sume a la idea "y no se alíe con separatistas".

El líder de Ciudadanos ha asegurado que el modelo educativo que defiende su partido es el que ha establecido la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, "en la que se dijo que las dos lenguas han de ser vehiculares en la enseñanza, de manera conjunta y equilibrada".

Rivera ha insistido en que "nadie va a quitar el catalán" de la educación, pero ha añadido también que "nadie va a permitir que se ignore el castellano". En ese sentido ha asegurado que su partido defiende un modelo trilingüe de educación y que se incorpore el inglés en todos los ciclos formativos.

En otro momento, Rivera no ha querido pronunciarse sobre la explicación del momento político en el que Rajoy ha planteado la medida de acabar con la inmersión lingüística, con Ciudadanos situado como primera fuerza política en algunas encuestas. "Eso solo lo sabrá Rajoy. No sabemos porqué lo hace, pero es un cambio y seria inconcebible que lo dijera y no hiciera".

Por lo demás, Rivera se ha felicitado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Se tenía que acabar el mundo y no se ha acabado", ha dicho, al tiempo que ha defendido como "camarote de los hermanos Marx" la situación que atraviesan las formaciones independentistas.

Por su parte, Joan Rusiñol, presidente de Societat Civil, ha restado trascendencia al anuncio de Rajoy. "No es una propuesta del Gobierno, ya lo recoge la Ley de Educación Catalana. No sé que hay de extraordinario en que se diga eso y no se donde esta la polémica", ha asegurado.