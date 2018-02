Iceta pide hora a Torrent para urgirle a que convoque un pleno de investidura

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha urgido esta mañana al presidente del Parlament, Roger Torrent, para que inicie una nueva ronda de contactos y proponga un nuevo candidato a la Generalitat una vez que se ha constatado la imposibilidad de la elección de Carles Puigdemont.

"Conviene desbloquear cuanto antes situación política", ha dicho Iceta, quien considera que ninguna de las dos condiciones que planteó Torrent para poder celebrar la investidura no son posibles si se mantiene el nombre del expresident: garantías democráticas y que sea efectiva. Iceta ha recordado la prohibición del Tribunal Constitucional de que Puigdemont pueda ser investido si no acude personalmente al Parlament y no es con autorización del Tribunal Supremo.

Por ese motivo, el líder del socialismo catalán ha reclamado al independentismo que proponga un presidente "sin ningún tipo de carga judicial" y que en el futuro nuevo Govern no haya ni un solo exconsejero o líder político investigado por la justicia. Además de eso, Iceta ha reclamado que Puigdemont no reciba lo que ha definido como "premio de consolación", en referencia a una investidura simbólica que iría aparejada a otra elección real de un president.

Para Iceta, "solo existe un presidente de la Generalitat" y por eso ha pedido al secesionismo "que no juegue a devaluar las instituciones de autogobierno que son de todos". En su opinión, Cataluña ha de tener un gobierno "que pueda ejercer las 24 horas" y con personas que puedan ocupar el cargo "con plenitud", a las que no se debería colocar "en una tesitura muy complicada".

Iceta se refería así al probable escenario de que el Tribunal Supremo inhabilite esta primavera antes del juicio a algunos de los líderes del procés en prisión o bien a que el impedimento para ejercer el cargo público llegue tras la sentencia, el próximo otoño.

"Tanto viaje a Bruselas demuestra que una persona que vive allí no puede presidir la Generalitat", ha insistido Iceta, por lo que ha reclamado que no se "eternice" la situación con la excusa de que no han empezado a correr los plazos porque no se ha producido la primera votación de investidura fallida. "No podemos instalarnos en la provisionalidad permanente", ha rematado el líder del PSC, y de ahí su petición de entrevista a Torrent para conocer "qué previsiones tiene".