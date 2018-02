Cataluña hizo 35 millones de horas extra en 2017

Solo el año pasado, los trabajadores catalanes hicieron 35 millones de horas extraordinarias, el 40% de ellas sin remuneración ni compensación en tiempo, según un estudio del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) presentado este miércoles. El informe concluye que el tiempo extra trabajado por los empleados catalanes en 2017 equivale a la creación de más de 18.000 puestos de trabajo.

El estudio, que se basa en los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2017, compara estas cifras con las de 2008, al inicio de la crisis. El secretario de Trabajo y Economía de CC OO en Cataluña, Ricard Bellera, y la responsable de Mercado de Trabajo del sindicato, Romina Garcia, han detallado que, según la EPA, 73.000 personas declaran haber realizado horas extra en Cataluña en 2017, el 2,7% del total de asalariados. En 2008, los empleados que hicieron tiempo extraordinario fueron 159.000.

Así, el estudio constata que, con respecto a hace diez años, se han reducido los trabajadores que hacen horas extra. Sin embargo, mientras que en 2008 la media semanal era de siete horas, en 2017 el tiempo aumentó a más de diez horas.

Perjuicio a las mujeres

El perfil de empleado que trabaja horas extra, según el informe de CC OO, es el de un hombre con contrato indefinido y jornada completa en el sector de servicios. Más concretamente, el que desempeña profesiones como médico, ingeniero, abogado, científico o periodista.

No obstante, el estudio alerta de que no todas las horas extra están remuneradas, ni económicamente ni como días libres. En especial, avisa de que esta situación se da en el mismo perfil anterior pero con mujeres. Además, un 78% de las horas extra realizadas en el sector de los servicios no se paga ni se compensa.

La autora del estudio, Romina Garcia, ha destacado que el grueso de esta práctica se hace en trabajos estables. Así, según el sindicato, las horas extra están cubriendo trabajo estructural y, por lo tanto, están impidiendo la creación de nuevos empleos.