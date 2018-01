Un Réquiem como canto a la vida frente a la muerte

Encargar una Réquiem a un compositor contemporáneo puede parecer una iniciativa hasta cierto punto paradójica porque se trata de una obra religiosa y porque es todo un reto teniendo en cuenta la rotundidad de los Réquiems que han dejado para la historia grandes compositores, como Mozart, Verdi, Brahms o Fauré. Albert Guinovart, a quien el Palau de la Música y el Auditori de Girona le hicieron ese encargo, explica que a la hora de sentarse a componer su Réquiem, evitó tener esa conciencia: “desde luego que se trata de una composición trascendental pero precisamente por eso evité pensarlo, para no bloquearme”. El Réquiem del compositor catalán se estrenará este jueves en Palma de Mallorca, el sábado en el Auditori de Girona y el domingo en el Palau de la Música con la Orquestra Simfònica de les Illes Baleares —con quien el Palau llegó a un convenio de colaboración de dos años—, bajo la batuta de Pablo Mielgo, y el Cor Jove del Orfeó Català. Como solistas vocales estarán Marta Mathéu, el barítono Josep Ramon Olivé y el niño soprano Ferran Quílez de la Escolanía de Montserrat.

Guinovart, que tiene una larga relación con el Palau de la Música y rara es la temporada en la que no protagoniza algún concierto o se interpretan alguna de sus composiciones, es este año el compositor invitado de la institución musical lo que supone que sus obras se integran en la programación de 11 conciertos, algunos con él como pianista acompañante y otros como solista. Siempre buscando la mezcla de la música contemporánea de Guinovart con las de autores clásicos, como Schumann, o Chopin, entre otros. Este miércoles Guinovart interpretará repertorio propio para piano, como Nocturn (a Pilar Bauona), el Nocturn al Clar de lluna o Arlecchino con piezas de Chopin, Rachmàninov i Poulenc.

En cualquier caso, el encargo del Réquiem es la obra de más envergadura con la que se enfrenta en su residencia en el Palau. No es nuevo para Guinovart, con un registro musical muy amplio desde la música sinfónica, de cámara, muchísimo piano, óperas y musicales, afrontar el tema religioso ya que con anterioridad compuso la Missa Brevis y un Te Deum. Pero un Réquiem, como él mismo comentaba en la presentación, es algo muy especial. Se confesó poco conocedor del tema religioso: “mi religión es la música. Se podría decir que para mí la espiritualidad de la vida es precisamente la música”.

Para afrontar la composición, Guinovart explicó que escuchó todos los Réquiems que pudo: “llegué a la conclusión que la idea sobre la vida y la muerte a través de la música es muy diferente incluso entre los grandes compositores que lo han escrito, como pueden ser Mozart o Verdi”. Así que el compositor catalán optó por imprimir un estilo muy personal: “tanto, que parece un canto a la vida, considerando que la muerte es una etapa de ella”. Para conocer en profundidad el tipo de obra, Guinovart ha estado asesorado por Jordi Guàrdia, especialista en liturgia.

El Réquiem, de 55 minutos de duración, será cantado en latín y sigue la liturgia de difuntos actual por lo que cuenta con fragmentos como el Kyrie eleison, Dies irae o Sanctus, pero también introduce partes nuevas como el final Ego sum resurrecctio y el penúltimo movimiento In Paradisum que es una reinterpretación de uno de los temas que Guinovart compuso para su Gaudí, el musical de Barcelona. “Tengo el suficiente oficio para componer música sinfónica y de cámara. El encargo inicial, de hecho, se ajustaba más a una composición de ensemble pero dada la potencia del Palau con los coros y la orquesta de Baleares optamos por dar el salto y apostar por un Réquiem. En el que he compuesto he renunciado al artificio que suele acompañar mi música aunque yo creo que se me reconocerá", apuntaba con un punto de ironía.

También es un reto para las 60 voces del Cor Jove del Orfeó: “tenemos la suerte de que los cantaires ya han trabajado con Guinovart desde hace años y entre ellos hay un pleno entendimiento musical. Pese a que se trata de un Réquiem el lirismo propio de Guinovart casa muy bien con el espíritu del cor jove”, explicaba Esteve Nabona, responsable de esa formación coral.