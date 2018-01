El consorcio del Palau de la Música renuncia a recurrir la sentencia

El consorcio del Palau de la Música, integrado por el Estado, la Generalitat, el Ayuntamiento y representantes de Orfeó, desiste de presentar recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que condena a Félix Millet y Jordi Montull porque considera que el fallo se ajusta a lo que planteaban: la devolución de 3,5 millones de euros. Por el contrario, la junta directiva del Orfeó Catalá y la Fundación del Palau de la Música pedirán aclaraciones sobre los 18 millones fijados antes de decidir si presentarán o no recurso.

La sentencia, que condena a Fèlix Millet y a Jordi Montull a 9 y 7 años de prisión por el expolio del Palau, divide las cantidades que los dos tienen que restituir a los diferentes órganos de gobierno y entidades jurídicas que rigen el Palau. Al Consorcio imputa el pago de 3,5 millones de euros, 100.000 euros menos que los que pedía esa parte en el proceso “siguiendo el consejo de los abogados, se desiste de presentar recurso porque casi se consigue la totalidad de las pretensiones de la entidad”, según puntualiza un comunicado del Palau de la Música después de que ayer se reunieran los órganos de gobierno.

Al final del camino Para los responsables del Palau de la Música, la sentencia de la Audiencia de Barcelona representa un paso muy importante de cara al final del camino. Un final, cuando recaiga el más que seguro fallo del Tribunal Supremo, que marcará, también, la disolución del consorcio ya que las administraciones están ya integradas en la Fundación del Palau. Una complicada arquitectura administrativa que dificulta la comprensión de su funcionamiento. Pero, sobre todo, porque cuando se cierre el capítulo judicial, el Palau se centrará en su función: la música.

Los jueces imponen a los acusados el pago de 18 millones de euros a la Asociación del Orfeó Català —la propietaria del edificio— y al Patronato de la Fundació del Palau, que es la que gestiona la actividad de la institución. Sin embargo, en el mismo fallo se hace referencia a otra cantidad, 2.5 millones de euros —que se destinaron a las obras de una casa de los imputados— que no está claro si se incluyen o no en los 18 millones. Por ese motivo, los abogados han aconsejado pedir aclaraciones antes de decidir si presentan recurso o no ante el Tribunal Supremo. El tribunal ha otorgado las diferentes partidas dinerarias a pagar por los acusados en función de dónde fueron usurpadas, algo difícil de determinar precisamente por la borrosa ingeniería contable que utilizaban para enmascarar el expolio.

En lo que sí están de acuerdo las tres entidades, el Consorcio, la Asociación del Orfeó y la Fundación es en “lamentar” el largo periodo que ha supuesto el proceso judicial con una sentencia “que llega ocho años y medio tras el estallido”. Para los responsables de la institución musical, la sombra de Millet estaba, de alguna manera, siempre presente. Desde que se inició, el Palau solo ha podido recupera 5,8 millones del saqueo: 3,4 por parte del Orfeó y la Fundación y 2,4 por el Consorcio. Esas cantidades fueron restituidas por Félix Millet y Jordi Montull que a ojos de los órganos que gestionan el Palau de la Música han sido los verdaderos responsables del saqueo y por eso no acusaron al tesorero de CDC, Daniel Osàcar, y, por tanto, tampoco exigieron responsabilidad alguna a CDC. En el comunicado de ayer no hacen ninguna mención a la condena del tesorero.

Además del saqueo en sí, al Palau el proceso judicial ya le ha supuesto tener que pagar algo más de 4,1 millones de euros para atender minutas de abogados, auditorías y tasaciones, especialmente al inicio del caso. El Palau también tuvo que devolver cerca de 1,4 millones de euros a Hacienda, una cantidad que fue recibida en concepto de subvención por obras en el Palau cuando, en realidad, fueron trabajos realizados en diferentes propiedades de los condenados.