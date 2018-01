El ‘stock’ de vivienda usada a la venta se reduce un 43% en la ciudad de Madrid

Los datos publicados ayer por el portal Idealista desvelan una importante caída del stock de viviendas de segunda mano a la venta en Madrid. El distrito de Arganzuela es en el que más se ha notado la caída, con una reducción de casi el 60% (-59,8%) de la oferta respecto a 2014. En Chamberí y en Retiro también ha habido una reducción superior a la mitad del stock, con una caída del 53,2% y del 53% respectivamente.

También caen los inmuebles disponibles en el distrito de Salamanca (-49%), Fuencarral (-47,2%), Ciudad Lineal (-46,3%), Carabanchel (-45%), Tetuán (-43,4%) y Chamartín (-43,3%), mientras que la reducción es menor en Vicálvaro (-21,5%), Villa de Vallecas (-27,5%) y Villaverde (-28,2%). El motivo de esta caída, según Fernando Encinar, cofundador del portal inmobiliario, es que está habiendo un crecimiento en la población que todavía no se ha registrado y por tanto el Ayuntamiento no está al tanto y no está previendo la construcción de viviendas para que no suban tanto los precios, que han aumentado en el mismo periodo casi un 22% (21,9%).

“Además, muchos inversores están sacando su dinero de los bancos, que apenas ofrecen rentabilidad, sacando casas de la saca del stock de viviendas de segunda mano en venta, y las meten en el del alquiler, por lo que no hay viviendas de reposición que ocupen su lugar, como sucedía antes”.

A Encinar le parece una “locura” el bloqueo por parte del Consistorio del plan para construir 105.000 viviendas en el sur de Madrid, que finalmente quedará reducido a 38.000 viviendas en veinte años. “El Ayuntamiento no ve lo mismo que nosotros: que hay necesidad de vivienda. Me parece preocupante. Madrid está condenada a crecer. En 10 años seremos más personas y no menos”.

Paralelamente el precio del alquiler también se está disparando. En tres años el costo medio ha crecido un 36% en la capital. Los distritos en los que más ha crecido son Puente de Vallecas (39,9%), Centro (39,1%) y Carabanchel (36,8%). Llama la atención el aumento de los precios de la vivienda en barrios más periféricos de la ciudad aunque el precio sigue estando por debajo. Los únicos distritos en los que el costo de alquilar crece por debajo del 20% son Villa de Vallecas (13,4%), Vicálcaro (16,5%) y Fuencarral (17,4%).

Madrid es la tercera ciudad con más vivienda en alquiler de Europa. Solo le ganan Londres y Varsovia, informa Encinar. “Hace 15 años esta situación era impensable y tiene que ver con la caída del stock de venta”, informa.

Encinar enumera los motivos que han pocido influir en el aumento del precio del alquiler: “Por un lado la mejora de la economía, que es visible, la caída del desempleo y con la postivernacion de los precis”, empieza. “Cuando la gente alquiló pisos en 2010 o en 2012, ola economía estaba en uno de sus peores momentos. Ahora, cuando esas casa han han vuelto al mercado en una situación completamente distinta”. Como cuarto motivo, Encinar nombra el factor “agujero negro” que es la ciudad de Madrid. “Esta ciudad se lo traga todo”, dice. “Es un punto prioritario de inversión, tambiénb de llegada de la inmigración. En dos años se han creado aquí 150.000 empleos. Además, es un punto de atracción de talento”, continúa.

“Muchos españoles que emigraron a ciuadades europeas desde otros de España, ahora están volviendo al país pero no a sus ciudades de origen sino a Madrid, que es donde están viendo que salen empleos acorde a sus formaciones.Según datos dl portal pisos.com la subida del alquiler en el último año ha sido del 19,62%, según sus propios pisos a la venta.

El portal destaca que la región de Madrid es la que registra el alquiler más caro del país, con un precio de 1.256 euros por una superficie media de 144 metros cuadrados mientras que la capital lideró las alzas interanuales españolas con una subida del 21,88 % y una renta media de 1.560 euros al mes por una superficie de 118 metros. En el conjunto de España se paga de media una mensualidad de 752 euros de alquiler por una vivienda de 112 metros cuadrados.