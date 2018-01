Colau entierra el proyecto del hotel del Palau de la Música

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá fin este enero al proyecto de hotel de lujo que Fèlix Millet ideó junto al Palau de la Música. El Consistorio dejará sin efecto, en el pleno, el planeamiento urbanístico que permitía construir el edificio hotelero junto a la joya del modernismo catalán. Además, el equipo de gobierno apuesta porque las fincas donde se iba a construir el hotel —en las calles de Sant Pere Més Alt y Amadeu Vives— acojan equipamientos para el barrio.

En el pleno del 26 de enero se aprobará una modificación del Plan General Metropolitano que permitirá derogar los usos previstos para estas fincas en el plan aprobado en julio de 2009. El pasado septiembre, los tenientes de alcalde Jaume Asens y Janet Sanz, junto con la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, aseguraron que el Consistorio y la Generalitat trabajan para darle al inmueble un uso conforme a las necesidades actuales de los vecinos y entidades sociales del barrio.

El equipo de gobierno sabe que en el próximo pleno tendrá mayoría suficiente para enterrar definitivamente el proyecto impulsado por Millet y que, según BComú, atenta “contra el interés público y perjudica a los vecinos de un entorno necesitados de espacios”.

El Ayuntamiento ya empezó en 2009 a tramitar la recalificación para que las fincas volvieran a ser equipamientos

La derogación definitiva no es una sorpresa. En los últimos años, el pleno del Consistorio ha aprobado dos propuestas —una en junio de 2010 y otra en julio de 2016— para pedir que se revierta la calificación hotelera y se recupere la calificación de equipamiento que tenía antes de 2009. Ese año, la Fundació del Palau de la Música, capitaneada por Millet, promovió un acuerdo donde se comprometían que en estas fincas se llevaría a cabo la ampliación del colegio la Salle Comtal y otros servicios complementarios al Palau de la Música.

La fundación justificaba la importancia de disponer de un hotel como servicio complementario del Palau. Para, de alguna manera, que los músicos que acudieran a actuar al centro cultural pudieran hospedarse justo al lado del palacio modernista. Para ello se traspasaba la edificabilidad hotelera de una finca de la Generalitat en la plaza Sant Jaume a la finca del Palau. La operación pronto topó con la negativa de vecinos y entidades.

“Hubo gente que tuvo acceso directo a las instituciones buscando solo el enriquecimiento personal para conseguir tratos de favor”, dice Colau

La modificación del plan general metropolitano establecía un periodo de cuatro años para llevar a cabo la ejecución y elaboración de un plan de mejora urbana o planeamiento derivado para desarrollar el proyecto hotelero. En julio de 2009, los Mossos d’Esquadra registraron por primera vez el Palau y comenzó así la investigación del expolio de la institución, cifrado en más de 20 millones de euros, en el periodo de tiempo en el que Millet estaba al cargo del Palau. El escándalo paralizó las obras del hotel de lujo.

De hecho, el caso hotel del Palau llegó a juicio. Tanto Millet como su segundo, Jordi Montull, resultaron absueltos. La alcaldesa de Barcelona ha asegurado en la televisión pública catalana que pese al dictamen judicial es innegable que entonces había “gente que ha tenido acceso directo a las instituciones buscando solo el enriquecimiento personal para conseguir tratos de favor”.

En marzo, el equipo de gobierno denegó un nuevo plan urbanístico para la construcción de un nuevo hotel en las fincas de Sant Pere Més Alt

Tras las investigaciones de la policía, aparecieron discrepancias entre los propietarios de los terrenos, Olivia Hotels, y la nueva dirección de la Fundación del Palau de la Música después de que se destapara el saqueo de Millet. La nueva dirección no consideraba necesaria la construcción del hotel por lo que la modificación de plan general metropolitano carecía de justificación.

El pasado mes de marzo, el equipo de gobierno de BComú denegó un nuevo plan urbanístico para la construcción de un nuevo hotel en las fincas de Sant Pere Més Alt alegando que no existía interés público en el proyecto y el pleno ya había expresado reiteradamente que no apoyaba la construcción de un recinto hotelero en aquel lugar. Además, el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) considera la zona de Ciutat Vella como un área de decrecimiento turístico en la que se debe disminuir el número de plazas y establecimientos hoteleros y no incrementarlos.

El Ayuntamiento y los propietarios deberán ahora negociara para ver qué tipo de uso se da a estas fincas. Colau asegura que será un equipamiento para el barrio, aunque está a la espera del resultado de las negociaciones entre administraciones y privados.