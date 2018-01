Los alcaldes afectados por la línea C-3 de Cercanías, “decepcionados” con Cifuentes

Los alcaldes de los municipios por los que discurre la línea C-3 de Cercanías (Aranjuez-El Escorial) han salido “decepcionados” de la reunión que han mantenido este viernes con la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Públicamente han calificado el encuentro como “fructífero”, pero en la intimidad reconocen que no servirá para solucionar “las constantes incidencias” que sufren los usuarios de tren que viven en el sur de la región. Los regidores se reunirán el 22 de enero con el Ministerio de Fomento, al que demandarán partidas presupuestarias para aumentar la frecuencia de trenes y mejorar las infraestructuras de la línea. El Gobierno regional ha valorado positivamente la cooperación institucional y se ha comprometido a trabajar para subsanar los problemas.

“A raíz de esta reunión Fomento ha reaccionado y nos recibirá”, ha agradecido la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno (PSOE), a la salida del encuentro celebrado en el Palacio de Correos, sede del Gobierno regional. Estaba flanqueada por los regidores de Ciempozuelos, Getafe, Pinto y Valdemoro, el resto de municipios afectados. Todos ellos están gobernados por partidos de izquierdas, aunque la socialista Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, ha asegurado que “no se trata del color político, sino de mejorar el servicio” para los 500.000 vecinos que viven en la zona. La reunión ha durado poco más de una hora y en ella también ha estado presente la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, que en diciembre reconoció que los problemas de Cercanías no eran puntuales y que estaban relacionados con la falta de mantenimiento.

Moreno ha avanzado que en la reunión se ha elaborado un documento conjunto que recoge las demandas. Sin embargo, en la intimidad uno de los regidores presentes en el encuentro ha mostrado su “decepción”. Y señala: “La presidenta nos ha pedido que articulemos una respuesta conjunta para toda la red porque ella no puede defender una línea concreta. Además, va a pedir a Fomento que abra un espacio de participación de cara al plan que va a presentar en marzo, pero no quiere enfrentarse a una Administración que gobierna su partido, el PP”. Para la alcaldesa de Getafe, los representantes municipales no pueden estar “contentos” hasta que los Presupuestos Generales del Estado contemplen “las inversiones necesarias”. Los alcaldes también critican que, a la reunión del 22 de enero con el secretario de Infraestructuras, Manuel Niño, no les acompañe la presidenta ni la consejera de Transporte: “Fomento solo ha convocado a los alcaldes”, se excusa el Gobierno regional.

Reivindicaciones a Fomento

Los alcaldes pedirán a Fomento, como han hecho este viernes con Cifuentes, la necesidad de aumentar las frecuencias horarias de la línea, ya que en ocasiones los 82.120 usuarios diarios deben esperar más de 30 minutos entre un tren y otro. De las más de 450 incidencias que registraron las diez líneas de Cercanías Madrid en 2017, unas 70 se contabilizaron en la C-3, por la que circulan diariamente 112 trenes. Renfe sostiene que el 96,6% de ellos lo hicieron con puntualidad, tres puntos más que la media de la red. Los regidores también solicitan la construcción de nuevas estaciones, como La Tenería en Pinto y la del Parque Andalucía en Getafe. Otras necesidades se centran en mejorar la accesibilidad de las estaciones, fundamentalmente Aranjuez y Ciempozuelos, y desdoblar la línea C-3 para que Cercanías no tenga que compartir las mismas vías que los trenes de mercancías y los de media distancia.

“Ha sido una reunión fructífera, pero no se puede quedar aquí. Después de la cita con Fomento debemos seguir trabajando todos juntos”, ha reclamado Hernández. Cifuentes ha reafirmado su compromiso con la mejora del transporte público en la región, también del servicio de Cercanías que, aunque depende de Fomento, está incluido en el diseño intermodal por el que la Comunidad aportó más de 86 millones de euros el año pasado. El 1 de diciembre, los alcaldes registraron una queja en el Ministerio de Fomento. La presidenta regional se ofreció a trasmitir las reivindicaciones y aceptó una reunión con los regidores, a los que ha recordado que la Consejería de Transportes ha mantenido hasta cuatro reuniones con los gestores de Cercanías, la última el 12 de diciembre.