Ruta al borde de un ataque de nervios

Azcona es madrileño, editor desde hace 15 años y una tarde, viendo La mala educación (2004) le llamó la atención un cine que aparecía en la película: “Lo busqué en Internet y me di cuenta de que a mucha gente le interesaba saber dónde se habían rodado muchas escenas de las películas de Almodóvar”. Tras descubrir el cine Tyris, en Valencia, le entraron ganas de conocer otras localizaciones del director manchego. Concretamente de Madrid, su ciudad natal. “Vi todas sus películas para identificar calles, tiendas, edificios...”, cuenta desde la terraza del hotel The Principal (Marqués de Valdeiglesias, 1), al lado de Gran Vía, la vista del ático de Pepa, Carmen Maura en Mujeres... “Almodóvar lo trucó y puso el Edificio Telefónica, un guiño a su anterior trabajo”, aclara el autor.

Azcona compiló las direcciones y pensó que, además de visitar el escenario, la experiencia resultaría más gratificante si se pudiesen recorrer los alrededores: “Aprovecho la ruta para recomendar locales de la zona”. “Almodóvar rueda, principalmente, en cuatro o cinco zonas de Madrid. Y muchos lugares se repiten”, explica. Por eso, la guía se centra en los barrios de Chueca, Malasaña, Conde Duque, Salamanca y Centro. Aunque también aparecen otros icónicos escenarios almodovarianos menos turísticos —agrupados en el epígrafe Fuera de ruta— como la maternidad de O’Donnell (proyectada por Rafael Moneo), el cementerio de la Almudena, Parla, Vallecas o unos edificios del Carmen.

“Yo mismo viví en una de las localizaciones”, suelta con cierto misterio Azcona. “Fue en el convento de Entre tinieblas (película de 1983)”, desvela. Ese en el que conviven Sor Rata de Callejón, Sor Estiércol, Sor Perdida y Sor Víbora, en la calle de Pelayo (en Chueca). El autor también las menciona en el libro. A pesar de ese celo en situar el universo de Almodóvar, El Deseo, su productora, no quiso implicarse en la edición del volumen: “Se lo enseñé a Agustín Almodóvar. Me dijo que le había gustado mucho, pero decidieron no participar”.

ampliar foto Sacha Azcona, en el hotel The Principal, localización de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. CARLOS ROSILLO

“¡El ángel, que parece que se va a tirar!”, dice Penélope Cruz en el arranque de Carne trémula (1997). Habla desde un autobús que cruza la Gran Vía y se refiere al edificio Metrópolis. En la guía, Azcona, además de reseñar la escena, explica la historia tanto de la escultura como de la arteria. “Por otro lado, este libro está vivo”, añade el autor, que ha publicado con la filial editorial de Amazon, que imprime por encargo: cuando alguien compra el libro, realiza la tirada y lo envía en 24 horas a su domicilio. “De este modo, si se quieren realizar cambios en el original, debido por ejemplo a que se estrena una nueva película de Almodóvar, se pueden hacer. Y al día siguiente aparecerán en los libros que se compren”, explica; “además dejan un margen al autor de entre el 30% y el 60%”. “Es muy cómodo, tanto en papel como en digital. Y si descargas esta última versión, se puede usar el móvil para que te guía hasta las localizaciones”, cuenta; “creo que es como deberían ser las guías hoy en día”.