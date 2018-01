Teatro mágico muy ‘normal’

Clàudia Cedó (Banyoles, 1973) se presentó para hacer la residencia en la Sala Beckett y se fue de vacaciones pensando que si se habían presentado 38 personas y el año anterior le habían dado la plaza a Marilia Samper, a ella, otra mujer, no la cogerían ni en broma. La formación de esta psicóloga, directora y dramaturga y su paso por la FlyHard, una pequeña e inquieta sala admirada por Toni Casares (director de la Beckett), fueron una carta de presentación más que suficiente para que ocupara este puesto en la sala de Pere IV. Con el drama convertido en western De petits tots matàvem formigues llamó la atención de Jordi Casanovas, entonces director de la FlyHard. Casanovas le pidió que escribiera algo para la sala del barrio de Sants. Así surgió Tortugues: la desacceleració de les partícules, una obra de ciencia ficción, con humor y sentido crítico que pasó por el Capitol y recorrió Cataluña. Siguieron L’home sense veu y Et planto, que se estrenó en el Tantarantana. Además, en 2015, Cedó se llevó el prestigioso Torneo de dramaturgia del Festival Temporada Alta, con DNI.La agenda navideña de Cedó ha estado saturada con Tortugues… y L’home sense veuen “su” Beckett, donde se alternan las representaciones de lunes a viernes hasta el 7 de enero. Física aplicada de partículas y dos parejas en la primera; un astronauta en una cocina con una maruja, en la segunda, son obras representativas la dramaturgia de Cedó. “No sabría definir mi teatro”, adelanta ella, “pero pretendo hablar de la identidad, de temas cercanos. Y de ciencia ficción. Y, sobre todo, hacerlo con humor. Por muy dramática que sea una situación, siempre siento la necesidad de abrir una grieta que le permita al espectador reírse de lo que está viendo. Nunca escondo el humor. Es un ejercicio muy sano, siempre desde el respeto”.

Normalizar la minusvalía

“Me encanta dar a las obras toques fantásticos pero desde la normalidad”, explica la directora. Como una licencia que Cedó controla milimétricamente, solapando diálogos cruzados en una misma escena, o desdoblando un personaje en tres, como en Et planto. “Hablo de temas actuales porque creo que interesan a los de mi generación, como la saturación laboral que nos hace olvidar nuestras vidas, o como personajes desgraciados, que están solos y no encuentran su lugar”. Rasgos de Woody Allen o de Billy Wilder, dice ella, sin esconder su admiración por directores como Javier Daulte o Claudio Tolcachir o José Sanchis Sinisterra.La formación de psicóloga de Cedó la ha ayudado a definir ese sello que la caracteriza. Hace ya 10 años que conduce con su equipo el proyecto Escenaris especials, atendiendo a 120 alumnos con discapacidades, con los que cada año estrenan una pieza (en 2018, Cinema, a partir de escenas de cine). “Los llamamos talleres terapéuticos sin que sean realmente una terapia”, explica. La experiencia es enriquecedora: “Los alumnos, en sus improvisaciones, en sus actuaciones, nos llevan a sitios a los que jamás habríamos llegado”, dice. Trata de normalizar la minusvalía: “Siempre que aparece un discapacitado en una película es porque la película va sobre la discapacidad. Y no tiene por qué ser así. ¿Cómo sería Con la muerte en los talones con un protagonista autista, o Thelma y Louise si una de ellas tuviera síndrome de Down?”. Lo veremos en Cinema,en mayo, en la Mostra de teatre inclusiu, en el Lliure.