El arbolado viario y el SER encabezan las reclamaciones de los madrileños este año

El Ayuntamiento ha recibido miles de quejas por problemas de todo tipo, con un incremento general de casi el 20% respecto a 2015. No obstante, el repunte más considerable se registra en las reclamaciones por el “arbolado de alineación”. Las incidencias por ramas y árboles caídos han crecido en el primer semestre de este año hasta su tope máximo (un 143%) y se convierten en el segundo problema más acuciante para la ciudadanía, según revela un informe municipal al que ha accedido EL PAÍS. Solo por detrás de las 2.700 reclamaciones sobre el Sistema de Estacionamiento Regulado, que han crecido un 14%.

El área de Medio Ambiente, responsable de arbolado, zonas verdes, limpieza, recogida de residuos y contaminación, además de movilidad y el SER, es la que más quejas recibió en la primera parte del año. En los últimos dos años, las reclamaciones vinculadas a estas materias crecieron un 47% (hasta más de 9.000). También aquellas relacionadas con vías y espacios públicos se han duplicado, hasta las 3.335.

El Ayuntamiento sostiene que las felicitaciones también han crecido, aunque representan en el cómputo general de las llamadas un porcentaje menor que las quejas. Asimismo, el área de Medio Ambiente, liderada por la concejal Inés Sabanés, destaca que el gobierno local ha puesto en marcha un Plan Extraordinario de Regeneración del Arbolado, que conlleva la revisión de los ejemplares para detectar situaciones de riesgo y evitar posibles daños a la ciudadanía.

La oposición acusa

La oposición, no obstante, lee los datos como un reflejo de fallos en la gestión del equipo de Carmena. El socialista Antonio Miguel Carmona advirtió en el último pleno de diciembre sobre el repunte de casi el 20% de las quejas: “El 11 de junio de 2015 firmamos un acuerdo de investidura para que las cosas se hicieran bien, y las cosas no se están haciendo bien”, afirmó. El edil cree que el incremento de las reclamaciones se debe a que “faltan inversiones y propuestas”, y avisó: “Tenéis el apoyo del PSOE para hacerlo bien, no para hacerlo mal”.

Sofía Miranda, de Ciudadanos, formación liderada en el Ayuntamiento por Begoña Villacís, destacó que son siempre las mismas áreas las que levantan más quejas: “Si estuviesen gestionando correctamente, las reclamaciones deberían bajar”, aseveró. Por su parte, Isabel Martínez (PP) sostuvo que las quejas aumentan a medida que Ahora Madrid se mantiene en el poder: “Ni avanza ni soluciona nada, porque sus miembros están ocupados en otros asuntos”, lamentó la edil de la formación dirigida por José Luis Martínez-Almeida en referencia a las crisis internas de Ahora Madrid.

En el cómputo general, se puede concluir que ningún capítulo mejora sus estadísticas entre 2015 y 2017. Y que, además de las áreas de Medio Ambiente y de Movilidad, las secciones en las que suben más las reclamaciones son Deportes y Atención Ciudadana, ambas con un repunte del 37% respecto a hace dos años. Sobre el total de 31.125 reclamaciones y sugerencias presentadas en el primer semestre de este año, el Ayuntamiento ha tenido un tiempo medio de respuesta de 41 días.