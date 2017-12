Tres ediles de Ganemos evitan votar la condena del asesinato de Víctor Laínez

Tres ediles de la formación de Ganemos, integrada en Ahora Madrid, han evitado este jueves condenar en el pleno el asesinato de Víctor Laínez, supuestamente cometido en Zaragoza por Rodrigo Lanza, tras una agresión por unos tirantes con la bandera de España. Los tres concejales (Pablo Carmona, que no estaba presente en el hemiciclo, Montserrat Galcerán y Rommy Arce) no han votado al extraer las tarjetas para que sus votos no constasen en el escrutinio electrónico. Otro concejal del PP tampoco ha votado por la misma razón.

Antes de la votación, el edil Percival Manglano (PP) ha acusado a los concejales de Ahora Madrid, coalición que aupó a Manuela Carmena a la alcaldía en 2015, de ser "amigos" de Lanza. Por ello, la alcaldesa ha anunciado medidas judiciales contra él. Manglano había preguntado si los madrileños que portan tirantes, corbatas o pulseras con la bandera de España pueden vivir con libertad "y si no se juegan la vida si un amigo de los concejales de Ahora Madrid les saca una barra de hierro y les ataca por la espalda". El edil ha apostillado que a su grupo les han llamado "sicarios" en otras ocasiones sin que la regidora anunciara medidas legales.

Tras la votación, el delegado de Participación Ciudadana, Pablo Soto, ha dirigido la expresión de "asesino" al concejal del PP Jesús Moreno. La alcaldesa ha calificado la expresión de "intolerable". Y Soto, antes de pedir disculpas, ha explicado: "Quería ironizar con la locura que supone sospechar de que usted es amigo de asesinos".

La moción, propuesta por el PP, condenaba el "salvaje asesinato de Laínez perpetrado por motivos de odio e ideológicos" y rechazaba que "ningún ciudadano pueda ser agredido, insultado o vejado por lucir en público los colores de la bandera española". También se reafirmaba el compromiso con la tolerancia oponiéndose a cualquier acto de violencia u odio por razones de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión. Todos los concejales del pleno madrileño (menos los ediles mencionados) han votado a favor de la iniciativa.