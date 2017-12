Noche de rap, noche de rock

VIERNES: Rosendo, La Riviera (Pº bajo Virgen del Puerto, s/n), 21.00. Agotadas. Desinstrumentados.- Nacho Mastretta, Diego Galaz, Marina Sorín… Café Berlín (Costanilla de los Ángeles, 20), Carmen París, Café Berlín, 21.00. 20 euros. Zambomba Flamenca.- Los Porrina, Café Berlín, 23.00. 15 euros. Spin Gospel, Clamores (Alburquerque, 14), 23.00. 10 euros. Foyone, But (Barceló, 11), 20.00. Desde 12 euros. Hombres G + Taburete, WiZink Center (Av. Felipe II, s/n), 21.30. Desde 25 euros. SÁBADO: Madysixie + The Tremendous, Clamores (Alburquerque, 14), 22.00. 10 euros. Pez Mago, Libertad 8 (Libertad, 8), 21.30. 10 euros. Corizonas, But, 20.00. Desde 18 euros. Black Light Gospel Choir, Teatro Barceló (Barceló, 11), 23.00. 20 euros. Antílopez, Galileo Galilei (Galileo, 100), 20.30. 10 euros. Chiki Lora, Mr. Kilombo y Muerdo, Caracol (Bernardino Obregón, 18), 21.30. 12 euros. Zambomjazz.- Jorge Pardo, Javier Colina, Bandolero…, Café Berlín, 21.30. 15 euros.