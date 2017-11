Un centenar de enfermeros ‘trolea’ a la dirección del hospital La Paz de Madrid y vende camas en Wallapop

Camillas por un euro, oiga. En el mercadillo de Wallapop—página de anuncios de compraventa en Internet— se venden 10 camillas del hospital La Paz de Madrid por un euro desde este martes. "Maravilloso lote, nuevo, a estrenar, con precintos incluidos", dice el rótulo. "No nos parecen las más adecuadas a las necesidades de nuestros pacientes. Se nos hace poco grosor de colchón y muy estrechas para que nuestros jovencitos nonagenarios estén horas y horas en espera de cama. URGE VENTA. Tenemos que dejar hueco para cuando nos colapsamos con los picos puntuales que ocurren a diario. Además, no olvidemos que la gripe no ha llegado y está a la vuelta de la esquina. Razón y contacto...[número de teléfono]. Se escuchan ofertas". El centro hospitalario ha presentado esta tarde una denuncia en un juzgado de guardia.

Récord del mes: 21 pacientes en una sala de 6 camas #Humanización #Calidad #Excelencia @ccifuentes @eruizescudero @fpradosroa pic.twitter.com/pp8GMN2dbH —

"Dichos bienes tienen la naturaleza de estar destinados a servir en la atención sanitaria que el hospital presta a sus pacientes y nadie puede ponerlos a la venta, ni aunque se trate de una queja contra el funcionamiento del hospital", sostiene La Paz.

126 enfermeras y 100 auxiliares del personal de Urgencias están detrás de esta iniciativa y del perfil de Twitter @UrgenciasLaPaz. A través de esta cuenta, que nació en septiembre de 2016 y cuenta con más de 2.000 seguidores, denuncian la situación de uno de los hospitales públicos más prestigiosos— de los 33 que existen— en la Comunidad de Madrid.

"Este martes una compañera salió llorando porque llegamos a tener 21 pacientes y solo seis camas", cuenta por teléfono un enfermero, que prefiere mantenerse el anonimato por temor a recibir represalias de la dirección. "El servicio está al límite. Aumenta el número de ingresos y no hay ningún tipo de previsión. ¿Por qué hacemos esto? Porque es la única razón por la que la jefatura atiende parte de nuestras quejas. Hemos puesto escritos. Hay sindicatos que se movilizan, que lo denuncian y nunca pasa nada. Solo funciona la atención mediática".

La Paz atiende anualmente más de 200.000 urgencias, según sus memorias, y cuenta con 61 camas en este departamento. "Necesitamos más porque hay pacientes que se agolpan en los pasillos. Las camillas que hemos subido a Wallapop se compraron este martes y suponen una mejora, sin duda, pero estas colchonetas son de tres dedos y si tenemos a pacientes que se tienen que quedar 24 horas porque no tenemos camas suficientes les aumenta el riesgo de úlceras por presión". El hospital asegura que estas camillas tienen un importe de 2.420 euros cada una y que se adquieren "atendiendo a informes técnicos".

¿Qué sucede si está usted interesado en la compra de estas camillas? Este periódico se puso en contacto con el número de teléfono que aparece en el anuncio:

— Hola, buenas tardes. Le llamábamos por el anuncio de las camas en Wallapop.

— ¿Qué camas?, ¿qué anuncio? Está usted llamando a la dirección de Enfermería del hospital La Paz de Madrid.

— ¿No ha puesto usted un anuncio en Wallapop?

Nos han traído sin consultarnos unas camillas que no sirven (colchonetas de 5 cm.) así que las hemos puesto en Wallapop: https://t.co/UtBLosTOu7 Os pedimos un favor a toda la gente que nos está apoyando: animaos a llamar, en horario de 8 a 18h laborable ;) pic.twitter.com/REU1MqJ553 — Urgencias La Paz (@Urgenciaslapaz) 28 de noviembre de 2017

— No, lo siento. Tengo que colgar, buenas tardes.

El Sindicato de Enfermería desconocía esta iniciativa, pero comparte la necesidad de que se necesitan más medios y más personal. "Nosotros llevamos años denunciando esto. Cada año ocurre lo mismo ", cuenta por teléfono un portavoz del sindicato SATSE Madrid, que integra a más de 100.000 profesionales. “Este noviembre hemos logrado un compromiso firme por parte de la consejería para contratar a más enfermeros”.

No es la primera vez que este grupo de enfermeros lanza iniciativas de este tipo. En abril pidieron una microfinanciación colectiva para comprar una silla de ruedas. Con esta idea alertaban de la "situación de escasez" y del "deterioro" de las mismas. Un mes más tarde, unas goteras provocaron la inundación del servicio. Este viernes a las 14.00 de la tarde se celebrará una asamblea en el centro para decidir qué medidas van a tomar ante el "lamentable" estado del servicio de Urgencias.