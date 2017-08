El jefe de los Mossos se queja de que la Policía Nacional no les pasa “toda la información” europea

El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, se ha quejado hoy de que la policía catalana no recibe por parte de la Policía Nacional toda la "Información que afecta a Cataluña" y que procede de los organismos se seguridad europeos. "No pasa de Madrid hacia aquí, no fluye", ha lamentado Trapero. Por ello, el mayor de los Mossos ha sostenido que el cuerpo de seguridad que encabeza apenas tenía datos del imán de Ripoll (Girona), Abdelbaki Es Satty, supuesto cerebro de la célula terrorista que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona). "Del imán de Ripoll sabíamos muy poco, por no decir prácticamente nada. Sabíamos el nombre de pila", ha dicho.

En una entrevista enCatalunya Ràdio, Trapero ha sostenido que en caso de haber tenido esa información podrían haberla trabajado y ha denunciado que la información policial que procede del exterior llega "por una ventanilla controlada por el Cuerpo Nacional de Policía, que la reparte". "En este reparto, el cuerpo de Mossos no suele salir bien librado y esto quiere decir que la información que afecta a Cataluña no pasa de Madrid hacia aquí. No fluye. Esto es así y no me lo puede discutir nadie", ha agregado.

En la entrevista, Trapero ha desmentido que la Guardia Civil les pidiera intervenir en Alcanar (Tarragona) tras la explosión de la casa en la que la célula preparaba los explosivos para cometer un atentado de gran envergadura en Barcelona. También ha insistido en que en los primeros momentos tras la explosión, ocurrida la madrugada del 17 de agosto (horas antes de los atentados), no había pistas sobre que se estaban preparando explosivos en la vivienda y ha afirmado que la juez no les ordenó investigar en esta línea, si bien ha reconocido que la magistrada sí les preguntó si con una bombona de butano se podía preparar una bomba.

Trapero también ha defendido la actuación de los agentes que abatieron al autor material del atentado en Barcelona, Younes Aboyaaqoub, en Subirats (Barcelona), ya que mostraba un cinturón con explosivos y podía suponer una amenaza para su seguridad: "Hicieron lo mejor que pudieron, igual que en Cambrils (donde los agentes abatieron a cinco de los terroristas)". Trapero ha señalado que la actuación de los Mossos d'Esquadra tras los atentados les ha dado un gran reconocimiento y apoyo social, hasta el punto de que la "legitimidad" que cree que se han ganado estos días "ya no la van a perder". "Por suerte, la policía que dirijo está cada vez más cerca de la gente. Unos arrojan mierda, otros flores", ha concluido el mayor en referencia a algunas críticas que han recibido los Mossos.