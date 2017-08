Colau cede a policías y comerciantes la cabecera de la manifestación

“El sábado 26 seremos muchos, muchísimos, los que iremos a la gran manifestación que encabezará la ciudadanía al grito de No tinc por! (No tengo miego)”, así anunciaba ayer la alcaldesa Ada Colau la próxima concentración en repulsa a los atentados terroristas que han atacado no solo el corazón de Barcelona sino localidades como Cambrils.

Colau anunció el sábado junto al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la convocatoria de la manifestación. La primera edil ya ha revelado algunas pautas de cómo será el acto. “En la cabecera de la manifestación estarán guardias urbanos, mossos d’esquadra, comerciantes… la ciudadanía todos aquellos que desgraciadamente vivieron en primera persona los actos terroristas”, remarcaba Colau. En cuanto a la posición que ocuparán los políticos la primera edil fue muy clara: “Iremos en la segunda o tercera fila de la manifestación”.

La marcha arrancará en los Jardinets de Gràcia a las 18 horas y desembocará en la plaza de Catalunya. Según fuentes cercanas a la organización, esta marcha pretendía realizarse mucho antes pero los servicios de seguridad desaconsejaron la manifestación mientras seguíanabiertos muchos flecos de la investigación del grupo terrorista.

La alcaldesa espera que sean “miles y miles” las personas que acudan el próximo sábado a la manifestación.