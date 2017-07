Tenso cara a cara entre Ximo Puig y Rafa García en la SER

La Cadena SER ha sentado por primera vez frente a frente a los dos candidatos a la secretaria general del PSPV-PSOE, Ximo Puig y Rafa García. Un cara a cara tenso en el que los dos aspirantes han discrepado en temas como la vigencia del Pacto del Botánico, la oportunidad de convocar el congreso autonómico en julio o en septiembre y la necesidad de separar el partido de la presidencia de la Generalitat.

García ha asegurado que se presenta porque “es necesario sacar al partido del inmovilismo, ya que no funciona”, ha señalado. "Es importante poner de manifiesto que la organización está mal y hay que prepararla para las próximas elecciones”. Puig ha afirmado que quiere seguir transformando la sociedad valenciana desde el partido, que hace cinco años, cuando asumió la dirección estaba en la oposición, y ahora gobierna la Generalitat y más de doscientos ayuntamientos.

El actual líder de los socialistas valencianos le ha pedido a García que rectificara “porque no es cierto que el Pacto del Botánico esté amortizado, y señala que los dos años que quedan no son solo electorales, también son de gestión “porque ese es el compromiso con los ciudadanos”. García ha insistido en que hay que trabajar para recuperar votos y le ha recordado a Puig que obtuvo los peores resultados electorales hace dos años.

El alcalde de burjassot ha apostado por separar la Generalitat de la secretaría general del PSPV y ha reiterado que el partido está abandonado porque los cargos están gobernando. Puig le ha respondido "si también defiende que Pedro Sánchez deje secreria general para ser presidente del Gobierno. Puig no entiende porque se quiere esa bicefalia en el seno del PSPV cuando las encuestas demuestran que electoralmente se está recuperando la confianza de los ciudadanos por la acción de gobierno. García ha insistido en que Puig intenta con esa amenaza que los militantes crean que si pierde el congreso se perderá la Generalitat.

El candidato de Ferraz ha afeado a Puig que no explicara por qué había dimitido de la ejecutiva de Sánchez, y que se posicionara a favor de Susana Díaz, y que no le rebatiera cuando la presidenta andaluza defendió el corredor central en lugar del corredor mediterráneo. Y ha añadido que no quiere un PSPV que sea una sucursal del PSOE andaluz en referencia al apoyo de Puig a Susana Díaz. Puig que no es cierta la argumentación de García y que él defiende todos los días el corredor mediterráneo. La entrevista íntegra puede verse en Radio Valencia