El latido de África convertido en fragancia
Bal d’Afrique Absolu de Byredo rinde homenaje a la cultura africana y su relevancia cultural, representada en el baile contemporáneo
Una cultura se puede expresar de muchas formas. El pasado y la herencia de un pueblo se puede transmitir a través de relatos e imágenes, de literatura y arte plástico, pero también de movimientos. El baile, por ejemplo, nos habla de la tradición y la historia de un pueblo, de su manera de ser y de afrontar la vida. Un lenguaje a la vez local y universal al que Byredo rinde tributo con la nueva campaña de Bal d’Afrique, la fragancia que se inspira en el latido cultural de África y su influencia ajena al paso del tiempo, y Bal d’Afrique Absolu, su nueva versión.
Caracterizado por un aroma cálido y envolvente, el nuevo Bal d’Afrique Absolu se despliega en el mismo territorio olfativo, pero con una intensidad que acentúa su perfil goloso. Su estructura juega con contrastes marcados: la chispa cítrica de bergamota, limón y grosella negra da paso a un corazón aterciopelado donde el praliné, la violeta y los almizcles aportan una dulzura cremosa. En la base, la calidez del ámbar y la madera de cedro alargan su estela, profunda y envolvente. Todo ello conforma una fragancia vibrante que evoca la esencia de África.
Para celebrar la llegada de Bal d’Afrique Absolu, Byredo indaga en las raíces culturales y las historias personales de un grupo de bailarines y modelos de África Occidental. Con Accra, la capital de Ghana, como escenario, la campaña reúne a un diverso elenco bajo la visión creativa del coreógrafo Ladji Koné, nacido en Burkina Faso. Su trabajo para Bal d’Afrique combina bailes tradicionales de África Occidental, estilos callejeros virales y técnicas contemporáneas en un viaje singular y expresivo a través de la danza.
La coreografía se desarrolla en tres actos, que reflejan, tanto la historia como la evolución del continente y cobran vida gracias a un colectivo de bailarines e intérpretes de toda África Occidental. Capturada por el fotógrafo Philip-Daniel Ducasse, la campaña se presenta con un enfoque íntimo y contenido. Su lente captura no solo a los bailarines, sino también los espacios que habitan y descubre las sutiles conexiones entre el cuerpo, el entorno y la memoria. La película de la campaña está dirigida por el cineasta ghanés Nuotama Bodomo, cuyo trabajo es reconocido por su narración en capas y su exploración de la memoria cultural, el afrofuturismo y la identidad.
Bal d’Afrique Absolu refleja así la creatividad y la historia viva de la danza, contada por un colectivo de voces. Una celebración que va más allá de los perfumes, y que se complementa con una selección de cremas corporales y jabones, crema de manos, perfume para el cabello y brumas que comparten con la fragancia esa influencia de la cultura africana y su legado imborrable.
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