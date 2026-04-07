Las cinco obras que pueden ganar el millón de euros del primer Premio Aena de Narrativa
El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, la chilena Nona Fernández, la argentina Samanta Schweblin y los españoles Marcos Giralt Torrente y Enrique Vila-Matas optan al premio mejor dotado de la literatura en español. Así valoramos sus libros
Ahora y en la hora
Héctor Abad Faciolince
Alfaguara, 2025. 224 páginas. 18,91 euros
Víctima del atentado en Ucrania que segó la vida de la escritora Victoria Amelina, el autor nos cuenta la historia o confesión catártica del proceso que lo llevó hasta ese escenario de muerte y cómo alguien que sobrevivió ha quedado profundamente herido en su memoria.
Marciano
Nona Fernández
Random House, 2025. 520 páginas. 20,81euros
La escritora chilena narra la historia de Mauricio Hernández Norambuena, que participó en el intento de asesinato del dictador Augusto Pinochet.
> Artículo de Constanza Pérez Z.
Los ilusionistas
Marcos Giralt Torrente
Anagrama, 2025. 256 páginas. 19,90 euros
Soberbio retrato de unos pocos seres del entorno familiar del que procede, el escritor, nieto de Gonzalo Torrente Ballester, disecciona esas historias y revela así su propia madurez vital.
El buen mal
Samanta Schweblin
Seix Barral, 2025. 208 páginas. 19,90 euros
Los relatos de la escritora argentina son un catálogo de soledades, con el añadido doloroso de que las presencias que deberían curar dicha soledad están tan cerca.
Canon de cámara oscura
Enrique Vila-Matas
Seix Barral, 2025. 224 páginas. 19,90 euros
El autor sueña con una novela sin tramas, en la que se mezclara sin problemas lo autobiográfico con el ensayo, con el libro de viajes, con el diario, con la ficción pura, con la realidad escrita como tal.
> Entrevista con Enrique Vila-Matas. Por Paco Cerdà