Las cinco obras que pueden ganar el millón de euros del primer Premio Aena de Narrativa

Los últimos libros de Marcos Giralt Torrente, Enrique Vila-Matas, Nona Fernández, Héctor Abad Faciolince y Samanta Schweblin optan al primer Premio Aena de Narrativa.

El escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, la chilena Nona Fernández, la argentina Samanta Schweblin y los españoles Marcos Giralt Torrente y Enrique Vila-Matas optan al premio mejor dotado de la literatura en español. Así valoramos sus libros

Ahora y en la hora

Héctor Abad Faciolince

Alfaguara , 2025. 224 páginas. 18,91 euros

Víctima del atentado en Ucrania que segó la vida de la escritora Victoria Amelina, el autor nos cuenta la historia o confesión catártica del proceso que lo llevó hasta ese escenario de muerte y cómo alguien que sobrevivió ha quedado profundamente herido en su memoria.

> Crítica de Leonardo Padura

Marciano

Nona Fernández

Random House , 2025. 520 páginas. 20,81euros

La escritora chilena narra la historia de Mauricio Hernández Norambuena, que participó en el intento de asesinato del dictador Augusto Pinochet.

> Artículo de Constanza Pérez Z.

Los ilusionistas

Marcos Giralt Torrente

Anagrama , 2025. 256 páginas. 19,90 euros

Soberbio retrato de unos pocos seres del entorno familiar del que procede, el escritor, nieto de Gonzalo Torrente Ballester, disecciona esas historias y revela así su propia madurez vital.

> Crítica de Anna Caballé

El buen mal

Samanta Schweblin

Seix Barral , 2025. 208 páginas. 19,90 euros

Los relatos de la escritora argentina son un catálogo de soledades, con el añadido doloroso de que las presencias que deberían curar dicha soledad están tan cerca.

> Crítica de Nadal Suau

Canon de cámara oscura

Enrique Vila-Matas

Seix Barral , 2025. 224 páginas. 19,90 euros

El autor sueña con una novela sin tramas, en la que se mezclara sin problemas lo autobiográfico con el ensayo, con el libro de viajes, con el diario, con la ficción pura, con la realidad escrita como tal.

> Entrevista con Enrique Vila-Matas. Por Paco Cerdà